Jorginho non tradisce: Juve all’angolo, va in scena il duello finale

Jorginho infiamma ancora il calciomercato, ma tra pochi mesi la scelta sarà definitiva. Il ritorno in Serie A potrebbe arrivare, ma non alla Juve

Il calciomercato di gennaio è arrivato nella sua parte centrale e che potrebbe essere ancora una volta quella decisiva. Infatti, sono diversi i calciatori pronti a ‘riparare’ le squadre in cui sbarcheranno o semplicemente a rafforzarle ancora.

Quest’ultimo caso è sicuramente quello del Chelsea. I Blues hanno speso in lungo e in largo arrivando alla folle cifra di 420 milioni di sterline in totale. Poi, per carità, hanno acquistato alcuni dei migliori in circolazione per quello che serviva a Potter, ma i conti non tornano e non solo dal punto di vista economico. Infatti, ora la rosa è larghissima e ricca di talenti che potrebbero avere sempre meno spazio. Calciatori come Havertz, Aubameyang, Pulisic e Ziyech potrebbero finire sul calciomercato – se non ci sono già -, ma non il rischio che la cifra richiesta dai londinesi non arrivi mai. Infatti, avere una rosa tanto larga pone il Chelsea in una pessima posizione per vendere, anche perché ha già acquistato. In questo quadro, è sempre più difficile che alla fine Jorginho resti e rinnovi il suo contratto, anche perché diverse squadre sono pronto ad acquistarlo a parametro zero.

Jorginho fa vibrare il calciomercato: Napoli o Barcellona per il centrocampista

Una delle mete di cui si è parlato di più per Jorginho negli ultimi mesi è stata sicuramente la Juve, ma non solo.

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate o comunque i bianconeri non sono affatto in primo piano per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Secondo quanto riporta lo ‘Standard’, infatti, l’addio a parametro zero del mediano dovrebbe consumarsi, ma in una tra Napoli e il Barcellona. Dopo la dura sconfitta dello scorso weekend di campionato, i partenopei potrebbero, dunque, infliggere un nuovo colpo ai rivali bianconeri e assicurarsi il ritorno di un calciatore di rilievo e che si inserirebbe alla perfezione nel gioco di Luciano Spalletti. Inoltre, il calciatore e il suo entourage non avevano mai nascosto di sognare un ritorno a Napoli in futuro: ora questa possibilità potrebbe concretizzarsi.