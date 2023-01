L’Inter stregata dall’americano: Marotta insiste, ma irrompe la Juve

Inter e Juventus si sfidano per uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale, ma il pericolo Premier è dietro l’angolo

Per la Serie A è un calciomercato di gennaio sempre più al risparmio e al ribasso. Poche risorse da spendere, e questo vale praticamente per tutti. Si proverà a puntellare dove serve, ma solo se strettamente necessario e senza fare follie. Al massimo si proverà a centrare qualche puntello in prestito, o a rinnovare i contratti più spinosi, o ancora a lavorare per giugno.

Le valutazioni sono in corso, per la Juventus come per l’Inter. Il centrocampo è senza dubbio il reparto più importante per entrambe e più complicato da completare. I bianconeri stanno riflettendo su vari uomini, in primis McKennie e Paredes. L’americano non ha convinto neanche a Napoli, ha mercato in Inghilterra e dietro un’offerta allettante Allegri e Cherubini non si opporranno. Anche perché c’è bisogno di finanziare il mercato in entrata. L’argentino, invece, va verso il ritorno al PSG, con il diritto di riscatto che con ogni probabilità non verrà esercitato. E poi c’è il nodo Rabiot, in scadenza di contratto, con i bianconeri che vorrebbero rinnovare. Ma il francese ha dalla sua una ottima stagione e la possibilità di avere molto mercato. Poi l’Inter, con le voci sullo scambio tra Brozovic e Kessie: riflessioni in corso, ma al momento nessuna trattativa concreta.

Calciomercato, Inter e Juve su Musah

Sia Juventus che Inter sono a caccia di giocatori a centrocampo, anche perché i nerazzurri stanno facendo i conti con gli infortuni di Brozovic, un Asllani non ancora pronto, con Calhanoglu e Mkhitaryan adattati. E Gagliardini che andrà via a zero.

Allora i radar sono accesi, Marotta e Cherubini stanno scandagliando il mercato e tra gli osservati speciali c’è anche Yunus Musah. Il centrocampista del Valencia ha attirato parecchi club su di lui, in Italia e ovviamente non solo. Per Gattuso è un uomo fondamentale, si è messo in mostra anche di recente al Mondiale con la nazionale degli Stati Uniti. È un 2002, giovanissimo, in rampa di lancio. È un jolly, può giocare a centrocampo da mediano, oppure da mezzala. Qualità che non passa inosservata nel calcio di oggi.

Come riporta ‘Fichajes.com’, l’Inter starebbe insistendo maggiormente su Musah che tra l’altro potrebbe dare respiro alle casse del Valencia che da anni sono in sofferenza. Certo, Gattuso non sarebbe d’accordo ma non potrebbe fare niente. Di certo a gennaio gli spagnoli non hanno intenzione di cederlo, ma anche Inter e Juve difficilmente spenderebbero i 30 milioni con cui è valutato il giocatore. Cifra importante, dovuta alla giovane età, la continuità di rendimento, il Mondiale e il contratto fino al 2026. Secondo il portale spagnolo, su di lui c’è appunto anche la Juventus, pronta a sfidare i nerazzurri. Non solo, perché Musah piace anche in Premier League e in particolare a Chelsea e Liverpool. Due con cui sarebbe particolarmente difficile competere a livello economico.