Rivoluzione Juventus, hanno deciso il primo addio

Juventus giunta definitivamente alla fine di un ciclo, si ricomincia con volti nuovi: ecco il primo addio pesante del nuovo corso

Ci aveva provato, Massimiliano Allegri, a risalire basandosi sui capisaldi del ciclo vincente di un tempo. Juventus che aveva infilato, pur soffrendo e sbuffando, una serie di otto vittorie consecutive senza subire gol, lasciando intravedere una ritrovata solidità e mettendo paura a tutte le altre contendenti. Ma è cambiato nuovamente tutto in un venerdì 13 quanto mai nefasto per i colori bianconeri.

Al ‘Maradona’, grande festa per il Napoli, che si è regalato una serata storica facendo a fette la retroguardia juventina. Il 5-1 con cui la banda Spalletti ha liquidato la pratica assume grande significato nella corsa scudetto, con il nuovo scatto in avanti dei partenopei, che hanno ricostituito il vantaggio precedente alla pausa, e soprattutto da’ la sensazione della conclusione di un’era. Sensazione certificata oltretutto dal fatto che effettivamente, in settimana, il nuovo CDA bianconero si insedierà. E le valutazioni presto si sposteranno sul campo, per capire chi dovrà far parte del futuro del club oppure no. Nuova rivoluzione in vista, con numerosi addii che sembrano inevitabili.

Juventus, si riparte da zero o quasi: il primo addio è l’ultimo baluardo del tempo che fu

Nel tradizionale sondaggio giornaliero sui social, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale dovrebbe essere il primo giocatore a cui dire addio per la Juventus.

Una risposta piuttosto netta per gli utenti del nostro canale Telegram, che hanno votato largamente per Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero è attualmente fuori per infortunio ma è giunto a fine ciclo e raccoglie così il 44% dei voti. Alle sue spalle, nelle preferenze, c’è Leandro Paredes (28%), acquisto che decisamente non ha scaldato la piazza. Poi, il 16% dei voti per Weston McKennie, che tra alti e bassi sta deludendo ed è uno dei papabili per una cessione remunerativa. Infine, il 12% delle preferenze per Juan Cuadrado, altro giocatore colonna per diversi anni dei bianconeri ma che è arrivato definitivamente al capolinea.