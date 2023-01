Arriva lo stop in serata: salta l’Inter

Il giocatore non potrà disputare la partita contro i nerazzurri. E’ successo tutto in serata

Niente Inter per il centrocampista. La brutta notizia per il giocatore è arrivata pochi minuti fa.

Nel corso del secondo tempo di Empoli-Sampdoria, ultima partita della diciottesima giornata di Serie A, è stato ammonito Razvan Marin. Il giocatore di Zanetti, visibilmente arrabbiato, ha ricevuto il cartellino giallo, per un fallo ai danni di Sabiri.

Il rumeno, diventato un perno importante dei toscani, era diffidato e sarà dunque costretto a saltare la prossima sfida di campionato, in programma lunedì sera a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Inter-Empoli: altro stop per Zanetti

Tra i diffidati, a rischio squalificano, stasera c’erano anche altri due centrocampisti, Henderson e Bandinelli. Il primo è rimasto seduto in panchina, il secondo, invece, è stato sostituito nel corso della ripresa.

Ma l’Empoli rischia seriamente di dover fare i conti con un’altra pesante assenza. Gli azzurri, infatti, sono stati costretti a giocare gli ultimi minuti del match in dieci per l’infortunio di Ismajli. Il centrale di Zanetti si è fermato – a cinque cambi avvenuti – per un infortunio ai flessori, che lo ha costretto a dare forfait. Nelle prossime ore, il difensore si sottoporrà agli esami del caso, che faranno chiarezza sui tempi di recupero. Ma appare davvero complicato un suo recupero per la partita contro l’Inter.