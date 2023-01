Scambio Correa-Depay, Xavi ha già risposto

Mercato che si infiamma sull’asse Inter-Barcellona, il possibile scambio viene però bloccato dal tecnico catalano Xavi

Il Barcellona va via dall’Arabia Saudita e da Riyad con il primo trofeo della stagione, l’Inter vi sbarca sperando di riuscire a fare lo stesso. I blaugrana hanno conquistato la Supercoppa di Spagna battendo il Real Madrid, i nerazzurri sono attesi dal derby contro il Milan per la Supercoppa nostrana.

Un curioso intreccio, quello tra Milano e la città catalana, che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore con risvolti parecchio interessanti anche a livello di mercato. Da Barcellona, infatti, la capolista della Liga ha avanzato, nei confronti dei vice campioni d’Italia, un paio di interessanti proposte di scambio, che possono infiammare di colpo il mercato nerazzurro, fin qui a livello di movimenti piuttosto fermo. Calciomercato.it, questa mattina, ha fatto il punto della situazione sullo scambio Brozovic-Kessie: operazione che sarebbe possibile alla pari, ma si attende la risposta dei due giocatori coinvolti. Non si è ancora in fase di trattativa vera e propria, ma, dopo il derby di Supercoppa, potrebbero esserci sviluppi da seguire.

Inter-Barcellona, lo scambio non s’ha da fare: Xavi dice di no

Importante però considerare anche il pensiero, in tutto questo, degli allenatori. E in particolare, Xavi, tecnico del Barcellona, avrebbe chiuso la porta a una delle ipotesi prospettate.

L’altro scambio di cui si è parlato molto in queste ore riguarderebbe infatti Memphis Depay e Joaquin Correa, con l’olandese a fare le valigie per Milano e l’argentino in direzione del Camp Nou. Una operazione di cui ha parlato il giornalista spagnolo Gerard Romero sul proprio canale Twitch, ma che non starebbe trovando terreno favorevole. L’idea a livello societario esiste e ‘As’, autorevole testata iberica, l’avrebbe confermata, spiegando però che da parte dell’allenatore catalano sarebbe arrivato un secco ‘no’. Il profilo dell’attaccante dell’Inter non sarebbe di suo gradimento, dovendo rimpiazzare un giocatore come Depay, che al Barcellona ha avuto problemi nel suo biennio ma nel quale, al netto della ragion di stato legata a una sua cessione, continuerebbe a credere. Dunque, almeno sull’asse offensivo degli scambi tra Milano e la Catalogna, frenata piuttosto netta.