Tegola immediata per Sarri: Immobile sostituito dopo 14 minuti

Maurizio Sarri perde subito uno dei calciatori fondamentali per la sua Lazio durante Sassuolo-Lazio. Ciro Immobile esce per infortunio

La Lazio ha bisogno di punti fondamentali per risollevare la sua classifica e magari continuare a sperare nella Champions League.

I biancocelesti sono subito partiti bene con un paio di occasioni da gol, ma ora devono fare i conti con un forfait pesantissimo per il gioco e il peso offensivo di Maurizio Sarri. Ciro Immobile, infatti, ha accusato un nuovo problema muscolare, e più precisamente al flessore, nei primi minuti della partita, venendo sostituito già al 14esimo. Al suo posto, è entrato in campo Pedro, praticamente senza scaldarsi. Ricordiamo che già nel mese di ottobre Immobile era stato costretto a restare ai box a causa di un problema al bicipite femorale. Insomma, non proprio una stagione fortunata fino a questo momento per il capitano della Lazio, con tutti i problemi che conseguono per i biancocelesti sul campo.

Nuovo infortunio per Immobile: cosa cambia per Sarri

Immobile è, infatti, un riferimento assoluto e insostituibile per il gioco di Sarri e il suo 4-3-3, la punta di diamante fondamentale per concretizzare l’azione e dare sfogo alla sua azione offensiva con tagli e movimenti in profondità.

Senza di lui inevitabilmente cambia tutto nelle dinamiche della Lazio, anche perché non c’è un vero e proprio sostituito di ruolo. Pedro, adattato in quel ruolo, ha caratteristiche decisamente diverse e non porta in dote lo stesso numero di gol dell’attaccante italiano, anche perché costringe Felipe Anderson a spostarsi in posizione centrale, non proprio quella che è più consona alle sue caratteristiche. Insomma, una tegola pesante e che tiene in ansia la Lazio: vedremo quali saranno le prossime notizie, ma i biancocelesti sperano non sia un infortunio troppo serio.