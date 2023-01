Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 15 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 15 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ si focalizza ovviamente sulla classifica e le partite di ieri delle milanesi. “Inter, sempre Lautaro” il titolo con l’esultanza dell’argentino decisivo nell’1-0 contro il Verona. Con i nerazzurri rilanciati in classifica anche e soprattutto grazie ai ko della Juve e del Milan. I rossoneri sono alla terza partita consecutiva senza vittoria tra Serie A e Coppa Italia: Roma, Torino e ieri Lecce. “Milan così perdi tutto”, scrive la rosea dopo il 2-2 in rimonta coi giallorossi. E tra pochi giorni c’è il derby di Supercoppa. Di spalla invece le due facce di Napoli-Juve: “Ira del club. Allegri e l’ombra di Conte e Zidane”, “Spalletti fino al 2025 e premio scudetto”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ invece campeggia in prima pagina “Napoli gode di più”, in riferimento ovviamente al pareggio del Milan a Lecce. Che significa ben nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica e un primo posto blindatissimo. Di spalla la sanzione ai tifosi di Napoli e Roma: “Due mesi senza trasferte”. Poi il campo “Mou e Sarri a caccia di miracoli Champions”, con Roma e Lazio che oggi hanno la possibilità di rosicchiare qualche punto su chi gli sta davanti.

Su ‘Tuttosport’ spazio al futuro della Juve: “Almeno una coppa. Poi la resa dei conti”. Ogni decisione sarà rimandata a giugno per i bianconeri, che devono salvare la stagione centrando ovviamente la Champions e vincendo Europa League o Coppa Italia, visto che lo scudetto è ormai lontanissimo. “Tutti, Allegri in testa, saranno messi in discussione”, aggiunge. “Così però si butta via Chiesa”, l’altro titolo del quotidiano torinese. In chiave granata, invece, significative le parole del mister sul mercato e la situazione della squadra: “Juric riscatena il Toro”. Di spalla le milanesi: Milan, rimonta amara a Lecce. L’inter aggancia di nuovo la Juve”. Poi spazio alle altre: “Colpo del Monza. E la Cremonese chiama Ballardini”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 15 gennaio 2023

Per quanto riguarda i quotidiani esteri, l’attenzione in Spagna è tutta per la Supercopa di questa sera tra Real Madrid e Barcellona. “Supercopa Mundial”, si legge su ‘AS’ in prima pagina, molto suggestiva con il trofeo al centro e schierati i campioni delle due formazioni da Modric e Vinicius a Pedri e Busquets.

Su ‘L’Equipe’, invece, in prima pagina ci finisce l’ex interista Alexis Sanchez, che ieri ha firmato uno dei tre gol con cui il Marsiglia ha battuto il Lorient proseguendo il suo magic moment. L’OM è terzo, staccando di parecchio le inseguitrici.