DIRETTA Serie A, Torino-Spezia 0-0 e Udinese-Bologna 1-0: Beto torna al gol! LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e lo Spezia di Gotti e quello della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Sottil e il Bologna di Motta in tempo reale

Il Torino e l’Udinese ospitano rispettivamente lo Spezia ed il Bologna in due gare che mettono in palio punti importanti valide per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che saranno dirette dagli arbitri Ghersini della sezione di Genova e Volpi della sezione di Arezzo.

Da una parte, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, i granata di Ivan Juric, reduci dall’impresa in Coppa Italia in trasferta contro il Milan battuto in inferiorità numerica ai supplementari ma privi dello squalificato Linetty, vanno a caccia della prima vittoria del 2023 in Serie A dopo i pareggi (entrambi per 1-1) contro il Verona e contro la Salernitana. Stesso discorso per i bianconeri di Luca Gotti, che vogliono centrare il primo successo del nuovo anno per allontanarsi dalla zona retrocessione dopo aver diviso la posta contro l’Atalanta ed il Lecce.

Dall’altra, alla ‘Dacia Arena’, i friulani di Andrea Sottil vogliono tornare a vincere come non succede da ben nove partite dopo quella in trasferta contro il Verona in cui hanno raccolto sei pareggi e tre sconfitte per riavvicinarsi alla zona coppe europee. I rossoblu di Thiago Motta, invece, sono alla ricerca dei primi punti dopo la sosta per i Mondiali, viste le sconfitte di misura contro la Roma e contro l’Atalanta alla ripresa del campionato. Calciomercato.it vi offre i match tra Torino e Spezia e tra Udinese e Bologna in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Spezia e Udinese-Bologna

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Moro, Ferguson; Aebischer, Sansone, Orsolini. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Lazio 34; Atalanta* e Roma* 31; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Monza 21; Lecce 20; Bologna* ed Empoli* 19; Salernitana* 18; Sassuolo 16; Spezia* 15; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno