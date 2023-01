Juventus freddata sul mercato: “Cose che non esistono”

La Juventus può vedere allontanarsi uno dei suoi principali sogni di mercato: smentita in diretta che gela i bianconeri

Juventus respinta con perdite nel big match di campionato contro il Napoli, che ricaccia indietro i bianconeri nella corsa scudetto. Allegri e soci sognavano di riaprire tutto al ‘Maradona’, ma la serie di otto vittorie e otto clean sheet di fila si è interrotta nel peggiore dei modi.

Il 5-1 maturato a Fuorigrotta ha sgretolato in una sola notte le certezze di cui la Juve si era nutrita nelle ultime settimane. Non il modo ideale, di certo, per entrare in una settimana molto significativa e importante per il futuro a breve e medio termine del club. Settimana in cui la Juventus debutterà in Coppa Italia contro il Monza, con la coppa nazionale che diventa eccome un obiettivo per conquistare almeno un trofeo in questa stagione. E in cui, dopo che mercoledì, il 18 gennaio, prenderà il via la nuova era societaria con l’insediamento del rinnovato CDA con Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino alla guida, ci sarà, due giorni a seguire, il primo verdetto relativo al fronte giudiziario sportivo, con la decisione sulla richiesta di revoca dell’assoluzione per il filone plusvalenze. Sono giorni in cui si capirà, inoltre, se la Juventus avrà margine per qualche operazione in entrata sul mercato invernale. Anche se la sensazione è che i movimenti principali saranno rimandati, se sarà possibile, all’estate. Ma per un obiettivo di lungo corso, per i bianconeri, arriva una vera doccia fredda.

Juventus, Milinkovic-Savic più lontano: l’annuncio in diretta

Juventus che segue da tempi non sospetti Milinkovic-Savic e, come raccontato da Calciomercato.it, sogna di inserirsi in caso di mancato rinnovo del serbo con la Lazio. Sul centrocampista, arrivano però le dichiarazioni di Igli Tare, ds biancoceleste, che smorzano gli entusiasmi.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, pochi minuti prima dell’inizio del match tra Sassuolo e Lazio, il dirigente ha spiegato: “Mettiamo le cose in chiaro, il suo legame con la Lazio va al di là di tutte le voci che stanno circolando. Un mese fa abbiamo incontrato i suoi agenti e c’è un ottimo rapporto. Si è parlato prima di Luis Alberto, ora di Milinkovic, ma sono cose che non esistono e che vengono chiarite subito”. Una frase che ad alcuni tifosi juventini sui social network ha ricordato quella famosa di Maccio Capatonda. E che al momento lascia difficile supporre uno sprint sul forte centrocampista.