Delusione totale, la ‘vendetta’ è servita: rilancio con la Juve

La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta di Napoli e prova a guardare avanti: occasione per i bianconeri, possono vendicarsi

Una debacle con pochi precedenti. La Juventus vista a Napoli non ha lasciato margini di speranze ai propri tifosi.

Il 5-1 finale è lo specchio di una partita che ha visto i bianconeri lasciare campo agli azzurri, avendo soltanto per pochi tratti del match la capacità di rispondere colpo su colpo. La sfida del ‘Maradona’ ha dimostrato una volta in più quanto il gioco della Juve si regga unicamente (o quasi) sulle giocate di Di Maria, l’uomo di maggiore qualità tra i bianconeri. Troppo poco per una squadra che ambisce a vincere tutte i trofei in cui è impegnata.

La stagione è ancora lunga e c’è la possibilità di recuperare in campionato e di fare bene nelle coppe. Serve però una sterzata immediata e per riuscirci si potrebbe decidere di attingere anche dal mercato. Per farlo serve vendere qualcuno e McKennie è l’indiziato principale. Dovesse riuscire la Juve a cedere l’americano per una cifra buona (superiore ai 20 milioni), ecco che Cherubini potrebbe provare a sfruttare un’occasione che si sta venendo a creare sul mercato, proveniente dalla Francia.

Calciomercato Juventus, occasione dal Psg

E’ a Parigi che Fabian Ruiz ha scelto di andare dopo l’addio al Napoli. Una scelta che ora sembra essere stata sbagliata. Il Psg, stando a quanto riportano in Spagna, sarebbe poco contento del rendimento dello spagnolo e ci sono valutazioni in corso su una sua possibile cessione.

Una eventualità che, oltre al Milan come raccontato da Calciomercatoweb.it, potrebbe intrigare la Juventus che già quando Fabian Ruiz era al Napoli ha provato a portarlo a Torino. Allora la resistenza azzurra ebbe la meglio, ma ora i bianconeri avrebbero la strada spianata per la ‘vendetta’. Con i soldi incassati dall’eventuale cessione di McKennie, Allegri potrebbe provare a riportare in Serie A il centrocampista spagnolo. Fabian Ruiz, acquistato per circa 23 milioni di euro, ha ora una valutazione simile ed è il profilo di calciatore che potrebbe garantire un salto di qualità alla squadra di Allegri. Riflettori puntati sotto la Torre Eiffel quindi: Fabian Ruiz può diventare la luce del gioco bianconero.