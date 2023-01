UFFICIALE: un mese di stop. I piani della Juve si complicano

La notizia è ufficiale: stop di un mese per infortunio e i piani della Juventus rischiano di saltare

Dopo una prima parte di stagione con pochi minuti e tanta panchina, Denis Zakaria è tornato dai Mondiali e ha trovato un pizzico di continuità.

Il centrocampista aveva esordito con il Chelsea in Champions League prima della Coppa del Mondo, mentre negli ultimi quattro impegni di campionato è sempre stato impiegato dal tecnico Graham Potter. Ora però la sfortuna complica la stagione del centrocampista che in estate, dopo due presenze in Serie A, ha lasciato la Juventus per approdare a Londra in prestito con diritto di riscatto. Il feeling con Allegri non è mai sbocciato e dalla sua cessione i bianconeri hanno incassato 3 milioni di euro per la partenza immediata in prestito, ma potrebbero guadagnarne altri 33 tra riscatto e bonus.

Potter: “Zakaria fuori quattro settimane”

Zakaria però si è infortunato, proprio in queste giornate in cui rappresentava un elemento importante per Potter e la cosa rischia di complicare il piano di cessione del club bianconero.

Della situazione e dell’infortunio ha parlato lo stesso Potter, al termine del match giocato a Stamford Bridge questo pomeriggio e vinto dai ‘Blues’ per 1-0 contro il Crystal Palace. Potter ha sottolineato come il giocatore svizzero dovrà restare ai box per quattro settimane. “Denis resterà fuori quattro settimane per un problema legato alla parte superiore del suo quadricipite. Per noi è un duro colpo, speriamo che possa riprendersi e tornare a disposizione prima del previsto”. Parole che sottolineano comunque l’importanza che il giocatore svizzero assume nello scacchiere del tecnico: Zakaria è riuscito a ritagliarsi spazi importanti e a conquistare la fiducia dell’allenatore. Il suo ko però rischia di complicare i piani di cessione bianconeri. Il Chelsea infatti valuterà con attenzione un eventuale riscatto anche in base alle condizioni fisiche.