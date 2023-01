Juventus, infortunio pesantissimo: sfumano 33 milioni

Non arrivano buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri: KO per infortunio, rischia di saltare l’operazione di mercato

Denis Zakaria l’ultima estate ha lasciato al fotofinish del mercato la Juventus per approdare in Premier League nelle fila del Chelsea.

Prestito con diritto di riscatto la formula con la quale le due società hanno trovato l’accordo per il nazionale elvetico, con il sodalizio bianconero che ha incassato subito 3 milioni di euro dai ‘Blues’. Il centrocampista ex Borussia Monchengladbach non ha mai giocato praticamente nella prima parte di stagione, sia con Tuchel in panchina che poi successivamente con l’arrivo di Potter al timone della squadra londinese. Scenario che è cambiato radicalmente invece nelle ultime uscite, con Zakaria che si è guadagnato maggiore spazio dal primo minuto e nelle rotazioni del manager del Chelsea. Lo svizzero ha convinto con le sue prestazioni, aprendo in sostanza a una possibile permanenza a Londra anche la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Zakaria va KO: rischia di saltare il riscatto del Chelsea

Zakaria è stato finora uno dei pochi a salvarsi nel deludente campionato del Chelsea, sprofondato al decimo posto in classifica in Premier League dopo il ko di giovedì sera nel derby londinese nella tana del Fulham.

‘Blues’ ormai lontanissimi dalla capolista Arsenal e a -10 dal quarto posto che vale l’accesso alla Champions League. Quattro stop consecutivi per l’undici allenato da Potter, ma le brutte notizie non finiscono qui per l’ex allenatore del Brighton. Esordio da dimenticare infatti per Joao Felix, subito espulso per un fallaccio nel secondo tempo. Ripresa da cancellare anche per lo stesso Zakaria, che dopo una buona prova si è dovuto arrendere per un infortunio alla coscia. Il 26enne centrocampista ha sentito tirare il muscolo della gamba e Potter è stato costretto al cambio.

Una grave perdita per il Chelsea, considerando che Zakaria si era contraddistinto come uno dei migliori dell’undici londinese nell’ultimo periodo. In attesa di capire la gravità e i tempi di recupero del giocatore, l’infortunio rimediato ieri dall’elvetico potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola sul suo futuro. Spettatrice molto interessata ovviamente la Juventus: una lunga assenza dai campi di gioco, allontanerebbe infatti il riscatto del Chelsea per Zakaria. La ‘Vecchia Signora’ rischierebbe di perdere così fino a 33 milioni di euro: 28 milioni la cifra pattuita per la permanenza a titolo definitivo del giocatore a Londra, più eventualmente altri 5 di bonus. La Juve e Allegri incrociano le dita e si augurano che Zakaria possa tornare presto in campo.