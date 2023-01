Juventus, via al dopo Allegri: di tutto per prenderlo dal Napoli

Dubbi sul prosieguo di Allegri sulla panchina della Juventus: ecco la prima mossa necessaria per i bianconeri

La posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus è stata seriamente in discussione all’inizio dell’autunno, dopo un avvio shock di stagione. Per poi trovarsi improvvisamente molto più solida dopo il ribaltone societario a fine novembre.

Conferma necessaria, la sua come quella di Federico Cherubini, per garantire la dovuta continuità all’area sportiva, nel momento di maggior tempesta del club. Nonostante sia l’allenatore che il ds avessero presentato le proprie dimissioni. Allegri stava, comunque, legittimando il tutto con una striscia di risultati positivi e una ritrovata solidità che lasciavano ben sperare. Salvo sciogliersi come neve al sole nella serata del ‘Maradona’ al cospetto del Napoli. Un 5-1 impietoso quello degli azzurri, non solo per i profondi significati legati alla corsa scudetto, ma che getta anche ombre sul futuro del livornese a lunga scadenza. Solo i risultati permetterebbero ad Allegri di guadagnarsi la conferma. E l’obbligo è fare meglio possibile in tutte le competizioni da qui a giugno, portando a casa almeno un trofeo e il piazzamento Champions. Con lo scudetto di nuovo sensibilmente più lontano, inevitabile che le riflessioni sulla posizione del tecnico tornino prepotentemente d’attualità. Riflessioni che si spostano anche su un raggio più ampio.

Juventus, non solo l’addio di Allegri: il suggerimento per lo ‘scippo’ al Napoli

Il tema viene sollevato dal giornalista Paolo Bargiggia, che spiega come in questo momento ci sia una oggettiva difficoltà all’interno della società bianconera per poter valutare correttamente il lavoro di Allegri. Con un cambiamento che dovrebbe riguardare anche l’ultimo dirigente della ‘vecchia’ società.

“Un altro tema preoccupante per il futuro della Juventus è che adesso non c’è nessun dirigente capace ed indipendente in grado di giudicare il lavoro di Allegri – scrive su Twitter – Non lo è certo Cherubini che di Allegri è emanazione e amico. Va fatto di tutto per provare a prendere Giuntoli“. La Juventus segue effettivamente da tempo, come già raccontato da Calciomercato.it, il ds del Napoli. Non è l’unico nome sul piatto, ma è una candidatura che assume sempre maggiore forza.