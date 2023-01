Scontri tra tifosi di Napoli e Roma, il Ministro rompe gli indugi: due mesi di stop

Il Ministro Piantedosi rompe gli indugi sugli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma: “Oggi firma sui provvedimenti”

Arrivano importanti novità sugli scontri avvenuti settimana scorsa tra i tifosi di Napoli e Roma sull’autostrada A1: parla il Ministro Piantedosi.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Trieste, è tornato sul tema: “Secondo l’analisi che mi è pervenuta non potrò fare a meno di considerare provvedimenti di carattere generale per le due tifoserie”. Il Ministro, poi, ha aggiunto: “Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi”. Una misura preventiva piuttosto dura.

Stangata del Ministro Piantedosi: le tifoserie di Napoli e Roma rischiano 2 mesi di stop

Potrebbe essere in arrivo una vera e propria bordata per le tifoserie organizzate di Napoli e Roma dopo gli scontri avvenuti ad Arezzo in autostrada: il rischio sono due mesi di stop, come ha annunciato lo stesso Ministro dell’Interno.

Il Ministro Piantedosi ha dichiarato: “Non è un provvedimento alternativo alle misure individuali dirette ai singoli autori, sia a fini di attribuzione della responsabilità giudiziaria sia al fine di assoggettare singoli partecipanti agli scontri a misure amministrative come il cosiddetto Daspo”. Quello che potrebbe arrivare, quindi, rischia di essere un provvedimento esemplare e un segnale molto forte: l’intenzione è quella di adottare il pugno duro per questo tipo di situazione.