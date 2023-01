Milan, tutti contro Pioli. Ma, alla fine, ha ragione lui: ecco perché

Serata difficile per il Milan a Lecce, Pioli bersagliato dalle critiche: scelte discutibili che però rivelano risultati inattesi

Un inizio shock, con l’autorete di Theo Hernandez e poi addirittura il raddoppio del Lecce a metà primo tempo, per il Milan. Che la trasferta in terra pugliese fosse complicata per i rossoneri, contro una squadra in discreta forma, si sapeva, ma ha rischiato di diventare davvero una tappa horror del campionato del Diavolo.

Pesanti spifferi per i rossoneri di Pioli, chiamati a rispondere allo scatto in avanti del Napoli, vittorioso sulla Juventus. La prima parte di gara per i campioni d’Italia è stato davvero negativa e non sono mancati i commenti pesanti nei confronti di giocatori e allenatore. Quanto accaduto negli ultimi giorni, con il pareggio contro la Roma avvenuto in una partita che sembrava già vinta, e con l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino in una gara giocata per metà in superiorità numerica ha lasciato il segno.

Lecce-Milan, la mossa di Pioli ma infuriare tutti: ma alla fine si rivela azzeccata

L’apice delle critiche naturalmente all’intervallo, con un Milan sotto 0-2 e una prova sottotono da parte di molti, con il tecnico oltretutto finito nel mirino per una scelta non condivisa quasi da nessuno.

Brutta prestazione in particolare di Theo Hernandez e non soltanto per l’autogol rocambolesco e sfortunato. Sostituzione con Dest, al ritorno in campo, con diversi commenti contrari nei confronti dell’allenatore milanista. Una scelta che però, alla fine, ha pagato. La squadra ha ritrovato anche grazie a questa mossa quadratura ed equilibrio e alla fine il Milan ha trovato il pareggio con le reti di Rafael Leao e Davide Calabria. Anche se il punto è non sufficiente, naturalmente, per i rossoneri, che vedono allungare ulteriormente il Napoli. Ecco i commenti con i quali Pioli era stato messo nel mirino:

Aspettate fermi Ha tolto Theo Hernandez e ha lasciato in campo Pobega? Ma in che senso? — Spina14 (@Spina14_acm) January 14, 2023

Ha fatto uscire Theo Hernandez. Boh. — 𝐚𝐧𝐧𝐚⁷◟̽◞̽; angels fly (@flawslou) January 14, 2023

ha tolto Theo Hernandez sono senza parole — Milanista pelato 🇰🇵 (@MilanistaPelato) January 14, 2023