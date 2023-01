PAGELLE E TABELLINO LECCE-MILAN 2-2: riscatto Calabria, Hernandez è un disastro

Voti e tabellino del match, valevole per diciottesima giornata di Serie A, tra i giallorossi e i rossoneri

Rimonta a metà per il Milan di Stefano Pioli a Lecce. I rossoneri sotto di due reti, riescono a pareggiarla con Leao e Calabria.

Per il Diavolo, ancora con tante amnesie, lo Scudetto è sempre più lontano.

Ecco i voti:

LECCE

Falcone 6,5 – E’ miracoloso su Pobega e Giroud. Si fa sorprendere sul primo palo da Leao ma non può nulla sul gol di Calabria.

Gendrey 5,5 – Dopo un primo tempo ordinato, nella ripresa non riesce a difendere nel modo giusto su Leao.

Baschirotto 6,5 – Trova il gol del raddoppio giallorosso. Dietro è perfetto nei primi 45 minuti, poi decisamente meno.

Umtiti 6,5 – Campione ritrovato. Guida la retroguardia con esperienza e classe.

Pezzella 6 – Non soffre mai Saelemaekers, facendo complessivamente una buona prestazione. Dal 61′ Gallo 5,5 – Entra quando il Lecce è chiamato a difendere e non è perfetto dietro. Riesce comunque a mettersi in mostra con una bella azione sulla sinistra.

Blin 6,5 – Corre per due per un’intera partita. E’ decisivo, in occasione del primo gol, è lì nel mettere pressione a Theo Hernandez, che la butta dentro la propria porta.

Hjulmand 7 – Qualità e quantità per il centrocampista di Baroni. E’ suo l’assist per la rete di testa di Baschirotto.

González 6,5 – E’ l’uomo ovunque del Lecce. Finisce la benzina nel secondo tempo. Dal 61′ Maleh 5,5 – Il suo match inizia con un giallo per fallo su Leao, che lo condiziona un po’.

Strefezza 7 – Sull’esterno e dentro il campo, il 25enne brasiliano mette in apprensione il Milan.

Colombo 6,5 – Cambio di gioco e sponde perfette. L’attaccante di proprietà dei rossoneri si mette in mostra per più di un’ora abbondante, giocando per la squadra. Non gli capita sui piedi la palla giusta per andare in gol. Dal 72′ Banda s.v.

Di Francesco 7 – Primo tempo perfetto per il figlio d’arte, che fa impazzire Davide Calabria. E’ suo il pallone messo in mezzo per il gol del vantaggio. Dal 72′ Voelkerling s.v.

All.Baroni 7 – Decide di giocarsela a viso aperto e il suo Lecce va vicino all’impresa. Può che essere più che soddisfatto della prova dei suoi.

MILAN

Tatarusanu 5,5 – Sui gol non ha davvero colpe. Nella ripresa si mette in mostra con un’uscita che mette i brividi ai compagni.

Calabria 6 – E’ spesso fuori posizione e soffre terribilmente Di Francesco. Non è esente da colpe in occasione del secondo gol ma è sua la rete del pareggio. Dall’85’ Kjaer s.v.

Kalulu 5 – Inizio shock per il centrale francese, che consegna palla al Lecce per il vantaggio. Decisamente meglio nella ripresa.

Tomori 6 – Non ha particolari colpe per le reti subite. Nel 2023 ha alzato il livello.

Hernandez 4,5 – Non è il giocatore ammirato prima dei Mondiali. Va al piccolo trotto, in ritardo in occasione del gol del vantaggio giallorosso e causa così l’autogol. Dal 45′ Dest 6 – Partita ordinata per l’americano, che riesce a dare la giusta copertura dietro. In avanti si vede poco.

Pobega 6 – Ci prova nel primo tempo con un paio di occasioni ma non è preciso. E’ intenso e mette dentro il pallone da dove nasce il gol del 2-2. Dall’85’ Vranckxs.v.

Bennacer 6,5 – Dopo un primo tempo al piccolo trotto, decide di prendersi il Milan sulle spalle. Non ha paura a tentare la giocata.

Saelemaekers 5 – Partita anonima del belga, che gioca poco sull’esterno, andando ad intasare la zona centrale. Non aiuta la squadra nemmeno in fase difensiva. Dal 45′ Messias 5 – Si mette in mostra solo per un palo colpito in posizione di fuorigioco.

Diaz 5,5 – E’ tra i migliori dei rossoneri nel corso del primo tempo. Qualche spunto positivo ma da un 10 ci si aspetta molto di più. Dal 70′ Origi 5,5 – Fa poco per essere decisivo.

Leao 6 – Inizio complicato come per tutto il Milan. Trova il gol che apre il match e da li comincia la sua partita.

Giroud 5,5 – Nel primo tempo manda in curva un pallone che andava solo spinto in rete, poi impegna Falcone con un ottimo colpo di testa. Nella ripresa si vede poco ma serve l’assist per Calabria.

All.Pioli 5 – Il Milan Scudetto non c’è più. Ancora tanti errori da parte della sua squadra. Bene la rimonta ma un pari a Lecce non può che essere visto come una sconfitta.

Orsato 6,5 – Si dimostra uno dei migliori arbitri in Italia. Il fischietto di Schio gestisce bene il match, dal primo all’ultimo minuto.

TABELLINO

LECCE-MILAN 2-2

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp.: Bleve, Brancolini; Gallo, Lemmens, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

GOL: 3′ autogol Theo Hernandez (L), 23′ Baschirotto (L), 58′ Leao (M), 70′ Calabria (M)

AMMONITI: 63′ Maleh (L), 68′ Calabria (M)

ESPULSI: