Il Milan si sveglia nella ripresa, ma non basta: gode il Napoli

Finisce 2-2 al ‘Via del Mare’, coi rossoneri che nella ripresa rimontano il doppio passivo maturato nel primo tempo

Milan in crisi? Forse è presto per dirlo, ma a Lecce i rossoneri hanno lanciato altri segnali negativi. La squadra ha perso solidità, è svagata. Dopo il pari beffa con la Roma e l’uscita dalla Coppa Italia agli ottavi, tutti attendevamo una prova di forza, una reazione. Invece sono serviti due schiaffi per svegliare Bennacer e compagni, con la rimonta poi non portata a termine. Il 2-2 finale lascia l’amaro in bocca a entrambe.

I padroni di casa fanno quello che vogliono nel primo tempo. Pronti, via e sono già in vantaggio grazie all’autorete di Theo Hernandez. Ma tutto parte da un erroraccio di Kalulu, decisamente in giornata pessima. I salentini si confermano in eccellente stato di forma e sfiorano più volte il raddoppio, che si concretizza alla mezz’ora con Baschirotto. Un’altra dormita rossonera.

Il Milan parte forte nella ripresa e con un gran gol di Leao riapre il match. A venti dal termine arriva il 2-2 con Calabria. Il forcing finale non porta però al successo, anzi è il Lecce che va più vicino al terzo gol. Il pari finale vale come una sconfitta per i rossoneri, a godere è solo il Napoli che ieri ha distrutto la Juventus e ora è a +9 dalla seconda. Il Milan, appunto, chiamato a ritrovare se stesso in un momento cruciale della stagione.

LECCE-MILAN 2-2

3′ aut.Theo Hernandez (L), 33′ Baschirotto (L), 58′ Leao (M), 71′ Calabria (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan* 38; Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce* 20; Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più