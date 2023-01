Inter-Verona, voti e tabellino primo tempo: lampo Lautaro, Dzeko non brilla

Inter-Verona: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide la zampata di Lautaro Martinez

Basta il guizzo di Lautaro Martinez all’Inter per chiudere avanti all’intervallo l’anticipo della diciottesima giornata di campionato contro il Verona.

Al ‘Toro’ campione del mondo bastano appena tre minuti per bucare Montipò con un chirurgico sinistro: 9° centro in campionato, undicesimo complessivo in stagione. L’Hellas cerca di reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose delle parti di Onana. Male Dzeko nell’attacco nerazzurro, Mkhitaryan sostanza e qualità in mezzo. Doig non demerita sulla destra, mentre Djuric non punge negli ultimi sedici metri.

INTER

Onana 6

Skriniar 6

Acerbi 6,5

Bastoni 6

Darmian 6

Gagliardini 6

Calhanoglu 5,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6

Dzeko 5

Lautaro Martinez 7

All. Inzaghi 6

VERONA

Montipò 6

Dawidowicz 5,5

Hien 5,5

Ceccherini 6

Depaoli 5

Ilic 6

Tameze 5,5

Doig 6,5

Kallon 5

Lazovic 6

Djuric 5

All. Zaffaroni 5,5

Arbitro: Fabbri 6

TABELLINO

INTER-VERONA 1-0

3′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Arazzo, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Barella, Asslani, Gosens, Curatolo, Zanotti, Bellanova, Correa. Allenatore: Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. A disposizione: Berardi, Chiesa, Perilli, Magnani, Cabal, Gunter, Coppola, Terracciano, Sulemana, Veloso, Piccoli, Lasagna, Henry. Allenatore: Zaffaroni

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Fourneau

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′