Inzaghi replica a Gagliardini e si autocensura sull’arbitro: “Me lo sono ripromesso”

L’Inter grazie a Lautaro Martinez conquista tre punti preziosissimi contro il Verona: le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine del match di San Siro

L’Inter ottiene i tre punti col minimo sforzo nella gara casalinga contro il Verona, agganciando la Juventus al terzo posto in classifica e portandosi a -1 dai cugini del Milan, prossimi avversari mercoledì nella finale di Supercoppa a Riyadh.

Lautaro Martinez si prende la scena, mentre Dzeko e Calhanoglu non convincono nella notte di San Siro. Simone Inzaghi analizza il successo dei nerazzurri in conferenza stampa: “Sono molto soddisfatto, le partite nel campionato di Serie A sono tutte molto difficili. Ci sono dei giocatori fuori e ho qualche problema nelle rotazioni. Incontravamo un avversario in salute, ma i ragazzi sono stati bravi”. Il tecnico interista, stavolta, spegne sul nascere qualsiasi polemica arbitrale dopo la direzione tutt’altro che positiva di Fabbri: “Mi sono ripromesso di non parlarne più dopo quanto successo a Monza. Riguarderò gli episodi più tardi a casa“.

Inter-Verona, Inzaghi: “Gagliardini ha grande considerazione da parte di tutti”

Inzaghi successivamente risponde anche alle parole di Gagliardini, che invocava maggiore spazio nello scacchiere titolare: “L’importante è che faccia bene come ha fatto in queste ultime partite. Ha grandissima considerazione da parte di tutti, è un professionista serio. Ha avuto qualche problema fisico negli ultimi due anni, però ha stretto i denti e non si è mai tirato indietro. Ha dato sempre un grande apporto alla squadra”.

In conferenza stampa è intervenuto anche Marco Zaffaroni, allenatore del Verona: “Usciamo a testa alta in casa di una grande squadra. Siamo stati in gara fino alla fine, ci è mancata la finalizzazione: lì dobbiamo migliorare, dal punto di vista della qualità. Non dobbiamo guardare la classifica, fare tabelle serve solo a perdere energie mentali. Dobbiamo fare bene la seconda parte di campionato, con la voglia tutti di raggiungere il nostro obiettivo. Mercato? Voglio gente convinta al 100%, tutti devono essere sul pezzo perché la situazione è difficile e quindi ci vuole il massimo impegno e la massima concentrazione da parte di tutti. Ogni gara adesso può essere decisiva”, ha concluso Zaffaroni nella pancia del ‘Meazza’.