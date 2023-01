DIRETTA Serie A, Lecce-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la vittoria della capolista Napoli contro la Juventus, il Milan scende in campo contro il Lecce per la diciottesima giornata di Serie A

La rotonda vittoria per 5-1 ottenuta dal Napoli capolista di Luciano Spalletti contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha aperto ieri la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Adesso, però, è tempo di scendere in campo per il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli che vola in Puglia per fare visita al Lecce. I giallorossi di Marco Baroni attraversano un ottimo momento di forma e sono reduci da sei risultati utili consecutivi, l’ultimo è il pareggio ottenuto sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come lo Spezia di Luca Gotti. Di contro, i rossoneri si leccano le ferite dopo l’eliminazione patita in casa agli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric, anche in inferiorità numerica. E cercano i tre punti per mantenere invariate le distanze dalla vetta della classifica e staccare i bianconeri al secondo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-MILAN

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan e Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce, Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più