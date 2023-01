Sprofondo rosso: 389 milioni di debiti

Nuovo rapporto di ‘Football Benchmark’ sulla scorsa stagione, nessun club in Europa ha un debito così alto: 389 milioni di euro

Dalla finale del Mondiale da avversari e protagonisti al campionato francese, sempre da protagonisti: Kylian Mbappé e Lionel Messi rappresentano l’élite calcistica più assoluta. Il fatto che giochino nella stessa squadra, insieme a Neymar e a molti altri peraltro, è un lusso che non si può permettere nessuno: nemmeno il Paris Saint-Germain.

Il club parigino nell’ultimo decennio ci ha abituati a colpi stellari, costruendo un vero e proprio all-star team a suon di milioni. Eppure i risultati in Europa, grande obiettivo della proprietà qatariota, non sono arrivati: una finale di Champions League raggiunta, e persa, e niente più. Il problema adesso è legato al deficit economico che grava sulla società transalpina: cifra record e i campioni guardano con preoccupazione ai possibili risvolti futuri.

Debito record del PSG | 389 milioni di deficit: ora serve nuova liquidità

Attenzione a quello che sta succedendo nella capitale francese, con il Paris Saint-Germain che secondo quanto rivelato dal rapporto di ‘Football Benchmark’ nella scorsa stagione avrebbe raccolto il più grande deficit in Europa: 389 milioni di euro.

Un aspetto non da poco, se consideriamo la quantità di milioni immessi dalla proprietà qatariota negli ultimi anni e il fatto che la squadra sia uscita precocemente dalla Champions League. Per riuscire ad avere Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar nella stessa squadra il PSG ha collezionato un debito monstre e ora potrebbe avere delle ripercussioni.

Il ‘DNCG’, l’organo francese preposto per la supervisione dei bilanci dei club richiede una liquidità necessaria per pagare i debiti. Per riuscire a saldare un deficit enorme come quello accumulato nella scorsa stagione, il Paris Saint-Germain avrebbe bisogno di un nuovo aumento di capitale. Non è da escludere, però, che anche a livello di mercato vengano prese delle decisioni forti: delle cessioni, infatti, potrebbero aiutare ad alleggerire il debito.