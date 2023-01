Soffiata in diretta: “Zidane alla Juve”

Le strade della Juventus e quelle di Zinedine Zidane potrebbero ritornare ad incrociarsi a stretto giro di posta.

Il 5-1 con il quale il Napoli si è imposto in maniera strepitosa sulla Juventus è stato un messaggio neanche troppo velato lanciato dalla compagine di Spalletti al campionato. Ridimensionata e surclassata in ogni dettaglio, la compagine bianconera non è quasi mai riuscita a tenere a bada l’effervescenza di Osimhen e compagni.

Nel post partita Max Allegri ha provato a gettare acqua sul fuoco, affermando come quella andata in scena al “Maradona” sia stata la classica partita nata male, e proseguita peggio. Il Napoli non solo ha posto fine alla striscia di otto vittorie consecutive, ma anche contribuito a mettere in evidenza quei limiti strutturali che pendono come una spada di Damocle su Bremer e compagni. Brutta battuta d’arresto per Allegri, dunque, che ha perso anche la personalissima sfida tutta toscana con Luciano Spalletti, con il quale è stato protagonista di un curioso siparietto a fine partita.

Zidane alla Juventus, la rivelazione dalla Francia

La posizione di Allegri alla guida della panchina della Juventus è molto solida, e non potrebbe essere altrimenti. Blindato da un contratto per altre due stagioni e mezzo a circa 9 milioni di euro – bonus compresi – annui, un eventuale ribaltone rappresenterebbe un bagno di sangue per la “Vecchia Signora”.

Elkann, non a caso, ha subito confermato la fiducia ad Allegri, sulla scia di quanto fatto da Agnelli. Ma occhio alle possibili sorprese. Nelle ultime settimane è ritornato a ruotare in orbita Juventus anche il profilo di Zinedine Zidane, alla ricerca di nuovi stimoli dopo la fine traumatica della telenovela con la Federazione Francese.

Zizou è un profilo che ha sempre stuzzicato “Madama”, che per svariati motivi, però, non ha mai affondato seriamente il colpo per l’ex allenatore del Real Madrid. Un’attrazione di amorosi sensi che potrebbe portare, perché no, portare ad alimentare nuovamente il tam tam mediatico. Del resto, le parole di Lionel Charbonnier, intervenuto nel corso della diretta di RMC Sport, hanno già alimentato non pochi dibattiti. In merito alla prossima destinazione di Zidane, Charbonnier si è sbilanciato così: “Zizou non andrà in Inghilterra, ma occhio all’Italia, dove c’è un club al quale è unito da un legame particolare come la Juventus. Zizou mi ha spesso detto che per allenare, occorre un feeling personale anche con l’ambiente. Ora come ora non ci sono 50 club di lui. Andrà alla Juve oppure si siederà su una panchina della Nazionale.”