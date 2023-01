Mourinho, altro show e doppio messaggio a Pinto. Mercato e non solo: cosa succede tra loro

Il postpartita di Roma-Genoa rovente per le dichiarazioni di Mourinho e l’ennesimo messaggio a Tiago Pinto, sul mercato ma non solo

La Roma riparte in Coppa Italia con una vittoria di misura col Genoa di Alberto Gilardino, centrando i quarti di finale dove affronterà Napoli o Cremonese. Una serata particolare, che ha dimostrato una volta di più la dipendenza dei giallorossi da Paulo Dybala, per qualità di gioco e soprattutto gol. Ma anche perché segnava il ritorno in panchina di Jose Mourinho dopo l’esilio forzato dalla squalifica, contro Bologna e Milan. E ovviamente anche il suo ritorno davanti alle telecamere, per certi versi molto più atteso.

E infatti lo Special One non ha tradito le attese, mandando i soliti messaggi come solo lui sa fare. Ma soprattutto continuando il botta e risposta dialettico, a distanza e pubblico, con il general manager Tiago Pinto. Da mesi Mourinho continua a chiedere rinforzi, ricevendo però il freno del suo dirigente che gli ricorda la situazione finanziaria della Roma. Che ha firmato un settlement agreement con l’Uefa e rischia una multa parecchio salata in caso di violazioni. L’allenatore è arrivato a parlare addirittura di ‘mercatino’, quello operato dalla società, quando interrogato e incalzato sulla questione quarto posto. A inizio anno, però, Pinto ha sì ribadito di non poter acquistare nessuno, ma ha anche sottolineato come secondo lui questa rosa sia adatta per centrare la Champions League. Tutto questo dopo il ritiro in Portogallo, in cui il clima tra le parti non è stato dei migliori, con la questione Karsdorp che ha contribuito. E la corte della nazionale lusitana che ha fatto traballare lo Special One (“Mi ha inorgoglito, per me è un onore ma ho detto no”).

Roma, Mourinho e l’ennesimo messaggio a Pinto: cosa sta succedendo

Oggi Jose Mourinho è tornato a parlare e tra le domande non è potuto mancare un commento proprio alle parole del dirigente su una Roma da Champions. “Il direttore è direttore, non mi sembra che un allenatore debba commentare le parole di un direttore. Se sono d’accordo o no non devo commentarlo pubblicamente”, la risposta di Mou.

Che è parsa, anche per il tono, più l’ennesima esternazione di malumore mascherata da ‘no comment’. E sul Portogallo ha detto: “Al direttore non deve interessare se sono felice o meno, basta che do il massimo”. E giù di stoccate. Come quella ancora più sonora lanciata in conferenza stampa sulle parole di Candela, che con la Roma collabora, e qualche fischio a Zaniolo: “Quando tu hai una persona che prende lo stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni critica un giocatore devi andare dritto. Mi dispiace per Zaniolo e mi dispiace che il mio club non abbia la forza di andare dritto“. Il mio club, ovvero Tiago Pinto. Insomma, ognuno ha la sua strategia comunicativa che in questo momento va in direzione opposta all’altra.

A rimetterci è il futuro della Roma, sempre più nebuloso. Il contratto del gm è in scadenza 2024 e di notizie in tal senso non ce ne sono e lui, nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ lo ha classificato come un non problema. “È l’ultimo tema di cui preoccuparci”, ha detto. Nello stesso giorno scadrà anche l’accordo con Mourinho, sul quale però al momento permane più di qualche dubbio in vista di questa estate. Di prolungamento, voci o eventuali colloqui, neanche l’ombra. E la sensazione che a fine anno lo Special One possa effettivamente ragionare, pensare, riflettere, valutare. Perché sapeva che la Roma non è il Real Madrid, ma forse si aspettava comunque qualcosa di più. Però bisogna remare tutti dalla stessa parte, da subito.