Mourinho difende Zaniolo e lancia un messaggio: “Ve lo chiedo per favore”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

La Roma vola ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al suo campione. José Mourinho, dopo il pareggio contro il Milan, può esultare per la vittoria contro il Genoa.

Il tecnico portoghese – intervenuto ai microfoni di Mediaset – è apparso soddisfatto del successo: “La Roma dà sempre il massimo ed è per questo che ho affetto per i miei ragazzi. – esordisce Mourinho -. Devo dire una cosa, non mi sono piaciuti i fischi a Zaniolo. Ma quando hai una persona che prende uno stipendio dalla Roma e davanti ai microfoni critica un giocatore, la gente lo ascolta perché ha una storia nella Roma. La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi sente. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno“. Appare evidente che a Mourinho non sono piaciute determinate dichiarazioni degli ultimi giorni.

Il tecnico portoghese, poi parla di Pellegrini e dell’obiettivo Champions: “Domani vedremo come sta Lorenzo, ma c’è qualche problema. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari.

Infine arriva il commento alle parole di Pinto che ritiene la Roma attrezzata per la Champions – “Il direttore è il direttore, un allenatore non deve commentare le sue parole pubblicamente. Scontri in autostrada? Io sono un allenatore e secondo qualcuno alleno male ma faccio questo”.