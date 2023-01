Allegri non ci sta dopo Napoli-Juve: “Mi viene da sorridere”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni del post gara dopo il tracollo della Juventus sul campo del Napoli

È crollo totale della Juventus al Maradona. A sorpresa, la ‘Vecchia Signora’ esce dalle mura di casa del Napoli targato Spalletti con un ko pesantissimo, che ora inevitabilmente rigetterà tutto l’ambiente bianconero in uno sconforto generale.

È vero che i torinesi venivano da un filotto niente male di otto vittorie consecutive in campionato senza subire gol, ma questa sconfitta è troppo larga per essere digerita facilmente. Ovviamente la Manita degli azzurri influirà parecchio anche e soprattutto in ottica Scudetto, sebbene la lotta per la conquista del principale trofeo nazionale sia ancora aperta. Mister Massimiliano Allegri ha così commentato nel post gara, ai microfoni di ‘Dazn’, l’amaro epilogo della sfida odierna.

“Bisogna fare i complimenti al Napoli – ha dichiarato Allegri -. Noi eravamo un po’ bassi d’energia. Dopo i primi venti minuti in cui eravamo troppo bassi ci siamo alzati. Il calcio è anche questo, di solito c’è sempre una partita all’anno in cui per gli altri ogni tiro può essere un gol. Bisogna rimettersi in piedi ora e recuperare energie. Il campionato è ancora lungo”. Alla domanda su qual è la cosa più dolorosa stavolta, Allegri risponde: “Le sconfitte sono pesanti, a volte immeritate altre meritate. Ci sono partite come quella di stasera in cui puoi prendere gol in ogni situazione, anche quelle più semplici. La vittoria del Napoli è assolutamente meritata, ma questo non ci deve buttare giù”.

Napoli-Juventus, Allegri: “Sono serate che capitano”

Il tecnico livornese continua soffermandosi sui vari errori difensivi della squadra: “Così in queste partite è difficile non prendere gol. Ma sono serate che capitano. Loro hanno dieci punti di vantaggio. Ora dobbiamo cercare di recuperare gli infortunati e pensare comunque positivo. Abbiamo avuto anche una buona reazione nel primo tempo, dove abbiamo fatto discretamente bene. Questa è una sconfitta che va presa e messa lì”.

Nel corso della sfida era evidente come i giocatori si abbassassero troppo: “Lo facevamo dalla parte di Kostic. Le prime cose buone, infatti, sono state fatte quando uscivamo più alti. Ma quando ci sono queste serate a me viene da sorridere. È vero che bisogna migliorare, ma quando la palla va sempre agli altri…“. Infine, un commento su Andrea Agnelli: “Dispiace per il presidente, abbiamo passato anni meravigliosi. Credo che il suo ciclo sia irripetibile. Ora, però, bisogna andare avanti e cercare di ottenere gli obiettivi fissati per questa stagione”.

Allegri si è poi soffermato anche ai microfoni di ‘Sky Sport’:

CHIESA – “Credo il Napoli abbia meritato la vittoria, poca energia, basta vedere i gol presi. Da questa serata dobbiamo rialzarci, il campionato è lungo e dobbiamo lavorare con fiducia. Nel primo tempo eravamo troppo bassi, ci siamo un po’ alzati, poi l’ho spostato per essere più alti. Noi avevamo poca energia, basti vedere i gol presi. Poi abbiamo trovato una squadra forte che merita la classifica che ha”

BREMER – “Serata storta da parte di tutti. Non bisogna deprimersi e non bisogna esaltarsi quando vinciamo. Dispiace perché è una sfida importante, abbiamo cercato di rimetterla in piedi, ma dopo il terzo gol siamo crollati”

POST INTERVALLO – “Nel primo tempo siamo stati in gara, loro hanno creato molto di più nella ripresa. Anche il primo gol è nato da un cross che se difendiamo in maniera corretta solitamente non lo prendiamo”.

SCUDETTO – “La serata di oggi non prometteva granché, abbiamo preso gol al primo cross. Ci sono molti meriti del Napoli, ma noi potevamo fare un pelino meglio. Ora dobbiamo restare tra le prime quattro. Quello che vale oggi tra tre mesi non vale più, bisogna fare un passo alla volta e vedere a maggio quella che è la situazione”.