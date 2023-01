Infortunio choc: si opera subito

Grave infortunio per il centrocampista che si è sottoposto a un’operazione: stagione ormai finita per il giocatore

Altre due settimane, o poco più, di calciomercato invernale, dove inevitabilmente anche il capitolo infortuni influirà. Recentemente a non essere fortunato con i giocatori ai box è il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, che perde un’altra pedina importante a centrocampo. I ‘Red Devils’ sono entrati in una serie di vittorie importanti che gli hanno permesso di risalire la classifica in Premier League e andare avanti nelle coppe.

Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il club sembra addirittura averne beneficiato la squadra in quanto a prestazioni. Gli infortuni però continuano ad abbattersi contro la rosa di Erik Ten Hag, che già ha perso un giocatore importante come Jadon Sancho. Ora il tecnico olandese dovrà rinunciare addirittura fino a fine stagione a un centrocampista importante nelle rotazioni stagionali.

Manchester United, tegola Van de Beek: operazione e stagione finita

Pesante tegola per il Manchester United e per Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese si è infortunato nel primo tempo della partita di Premier League contro il Bournemouth e la sua stagione è ormai finita.

L’infortunio al ginocchio infatti è risultato più grave del previsto e addirittura si è dovuto ricorrere all’operazione chirurgica. Oggi nella conferenza stampa prepartita il tecnico Ten Hag ha confermato la terribile notizia affermando che la stagione di Van de Beek è ormai chiusa e che probabilmente tornerà per la preparazione della prossima stagione. Dunque un duro colpo per il centrocampo dei ‘Red Devils’ che perdono una pedina importante nelle rotazioni e che nelle ultime partite stava anche crescendo nelle prestazioni. Ora bisognerà capire se anche in chiave calciomercato invernale il club inglese vorrà intervenire per cercare un suo possibile sostituto per il resto della stagione. D’altronde ci sono ancora più di due settimane per provare a trovare qualcuno che possa colmare la lacuna lasciata dall’olandese dopo l’infortunio al ginocchio. Tanti comunque i messaggi fatti recapitare al giocatore per augurargli una pronta ripresa e di tornare in campo il prima possibile.