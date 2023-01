DIRETTA – Lecce-Milan, Pioli ne recupera tre: l’annuncio del mister LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match in Puglia, contro i salentini, valevole per la diciottesima giornata

Il Milan è chiamato a rialzare la testa dopo l’inaspettato ko contro il Torino. C’è da cancellare anche il pareggio beffa contro la Roma per rilanciarsi in campionato in vista della Supercoppa Italiana.

I rossoneri hanno bisogno di ritrovarsi per non buttare via la stagione. In conferenza stampa, Stefano Pioli, presenta il match di domani contro il Lecce, dal tema infortuni al mercato.

Le parole del mister con Calciomercato.it

Reazione squadra – “Ho letto determinazione negli occhi dei miei giocatori. Dobbiamo fare tutti qualcosina in più e in meglio. Ho visto la voglia di imparare dai nostri errori”.

Il punto sugli infortunati – “Il gruppo è forte quando siamo al completo. Ibra, Florenzi e Kjaer ci mancano perché sono forti soprattutto per la leadership che hanno. Origi e Kjaer sono recuperati domani. Rebic può aggregarsi domenica e potrebbe esserci in Supercoppa. Il ritiro è stata una mia esigenza. C’era bisogno di recuperare e stare tranquilli, oltre che di parlare per preparare al meglio la prossima partita”.

Vranckx in crescita – “Ha ottime qualità, si sta inserendo bene e avrà lo spazio che gli concederò. Io devo fare le migliori scelte possibili”.

Adli – “Si sta allenando bene, è positivo e disponibile. E’ stato quello più penalizzato dalle mie scelte. Non è un problema di adattamento ma di scelte che ho fatto”.

De Ketelaere – “Ha fatto una buona partita soprattutto da centravanti. Poi si è fatta sentire la stanchezza ed è andato un po’ in difficoltà”.

Fame dei calciatori – “E’ un problema di lucidità e qualità. Per vincere qualcosa bisogna alzare il nostro livello”.

Niente mercato – “Abbiamo una squadra forte e completa in ogni reparto. Non serve intervenire sul mercato. Il problema sono gli infortuni. Addio Bakayoko? Non ci sono novità, è un professionista incredibile ma non so cosa succederà”.