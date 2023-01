Napoli-Juventus, il verdetto è stato emesso: scambio da brividi

Nuovo sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di potenziali scambi tra i big di Napoli e Juventus in vista della super sfida di stasera

Tutta l’attenzione è catalizzata da Napoli-Juventus, big match della 18esima giornata di Serie A che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona a partire dalle ore 20.45.

Spalletti ed Allegri si affrontano in un faccia a faccia d’alta classifica che può incidere sul cammino scudetto di entrambe. Partono avanti i padroni di casa che con uno splendido percorso hanno accumulato un vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici più vicine. Otto vittorie consecutive, peraltro senza incassare gol, rappresentano invece il biglietto da visita di una Juventus vogliosa di riaprire la corsa al titolo infiammando il campionato. Osimhen e compagni hanno anche raccolto la prima sconfitta in campionato proprio al rientro in campo dopo la sosta perdendo a Milano contro l’Inter uno scontro diretto a cui la truppa di Spalletti ha saputo reagire vincendo subito con la Samp. Non entusiasmante ma vincente invece la Juventus di Allegri che sta viaggiando nel segno della continuità.

Verso Napoli-Juventus: i tifosi votano lo scambio Osimhen-Vlahovic

Napoli-Juventus è però anche la partita delle tante stelle che compongono le rose di queste due squadre, tra le meglio attrezzate del panorama italiano.

In merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo ad un eventuale cambio da fare tra azzurri e bianconeri. L’affare che il 41% dei votanti farebbe riguarda Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, con un cambio di maglia suggestivo e che avrebbe del clamoroso. A seguire col 21% c’è lo scambio Kvaratskhelia-Chiesa, mentre appena dietro si colloca quello tra Lobotka e Locatelli, i cervelli dei rispettivi centrocampo.

Chiude il quadro da lontanissimo Kim-Bremer, con i tifosi che evidentemente preferiscono tenersi ognuno il suo leader della retroguardia.

Ecco l’esito del sondaggio di Calciomercato.it su Telegram a tema Napoli-Juventus: