Calciomercato, Mudryk e l’Arsenal: questo matrimonio s’ha da fare

Mykhailo Mudryk viaggia sempre più verso l’Arsenal: dalla Turchia spinge per il trasferimento a Londra. I due club si avvicinano all’accordo

Si chiama Mykhailo Mudryk ed è il nuovo fenomeno del calcio ucraino. Su Calciomercato.it stiamo seguendo passo dopo passo le evoluzioni riguardo al suo futuro e la trattativa che dovrebbe portarlo a sbarcare in Premier League. Gioca nello Shakhtar di Donetsk, ma verosimilmente ancora per poco tempo.

In questi ultimi mesi è letteralmente esploso, dal 16 di ottobre segna quasi un gol a partita, ne ha fatti 8 in 10 presenze compresa la Champions League. Dove ha marcato tre reti, a 21 anni. Una settimana fa ne ha compiuti 22, è in rampa di lancio e da qualche tempo molti club si sono accorti di lui e soprattutto molto interessati. Più che altro è la Premier League è ad aver acceso a tutto spiano le sue sirene e quelle dell’Arsenal sono andate a segno. La trattativa è in corso tra le due società, si stanno avvicinando e nel giro di poco tempo potrebbe arrivare l’intesa totale. C’è stata un’accelerata, forte anche dell’accordo già trovato da tempo con il calciatore che andrà a guadagnare almeno 2 milioni più bonus.

Mudryk all’Arsenal: le ultime

Intanto Mudryk si sta allenando in Turchia nel training camp dello Shakhtar Donetsk, si sta continuando a sfidare, vuole crescere anche fisicamente. Sulle stories di Instagram ha postato un video in palestra in cui si spinge fino a 110 chili. Dal punto di vista tecnico non ha nulla da imparare, ha una qualità sopraffina che ha colpito tanti estimatori. L’Arsenal è quello più convinto a puntare su di lui, anche perché è pronto a sborsare una cifra di 70-80 milioni di euro. Le società stanno discutendo degli ultimi elementi, dai bonus a favore del club ucraino alla possibile percentuale sulla futura rivendita.

Mudryk intanto attende ma continua a dare il massimo, spingendo dalla Turchia per il suo passaggio all’Arsenal. Non sono state confermate le indiscrezioni su un possibile inserimento del Chelsea, che tra l’altro ha già preso Joao Felix. Le italiane invece non possono neanche avvicinarsi a un giocatore del genere. La possibilità ce l’hanno avuta ormai cinque anni fa alla Lazio Cup, osservandolo al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Chance evidentemente non colta. Lo Shakhtar, a questo punto, ringrazia e si prepara a incassare una cifra clamorosa.