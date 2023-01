Tris da 90 milioni: così Allegri ribalta la Juve

La Juventus attesa dalla sfida con il Napoli ragiona anche sul mercato: un colpo per reparto, tutti dallo stesso club per ringiovanire la rosa di Allegri

Oggi l’attenzione sarà soltanto proiettata sul campo. Napoli-Juventus è una sfida importante anche se Allegri ha provato a lasciare la pressione tutta sulla capolista. Obiettivo riuscito o meno lo si capirà a partire dalle 20.45 quando Doveri darà il fischio d’inizio al ‘Maradona’ per la sfida tra azzurri e bianconeri.

Un match dal quale passa la stagione delle due formazioni con la Juve che, in maniera al quanto inaspettata se si pensa allo scorso ottobre, potrebbe diventare la vera favorita per la lotta scudetto in caso di vittoria. Ovviamente da come finirà la stagione dipenderanno anche i piani futuri del club piemontese, legati anche alle note vicende extra-campo. Il 20 gennaio è una prima data importante, ma nei prossimi mesi di appuntamenti cruciali lontano dal terreno di gioco ce ne saranno parecchi. Ad ogni modo, Cherubini (affiancato dallo stesso Allegri) non può non stilare dei programmi e pianificare le prossime mosse di mercato.

Qualcosa accadrà a gennaio con la ricerca di un terzino e l’attesa di capire se ci sarà una cessione remunerativa (McKennie su tutti). Altro capitolo importante riguarda Rabiot, con il rinnovo reso complicato dalle richieste economiche, mentre per Vlahovic eventuali importanti offerte saranno valutate saranno in estate. Quando si procederà anche a svecchiare la rosa e da questo punto di vista i bianconeri guardano con attenzione a tre giovani talenti che si sono messi in mostra in questi mesi e che militano tutti nello stesso club.

Calciomercato Juventus, occhi a Salisburgo: tris di colpi

Un colpo per reparto, tutti giovani ma già con un curriculum di tutto rispetto. Hanno esperienza nelle coppe, militano nelle rispettive nazionali e sono sul taccuino delle big d’Europa.

Tra queste c’è anche la Juventus che guarda in casa Salisburgo per ringiovanire e rafforzare la propria rosa. In difesa il nome cerchiato in rosso è quello di Strahinja Pavlovic, difensore centrale di 21 anni, che si è messo in mostra anche al Mondiale (anche un gol per lui). Arrivato la scorsa estate per 7 milioni, ora vale almeno il doppio.

A centrocampo, il nome che piace alla Juve è quello di Luka Susic, 20 anni, trequartista che può giocare anche più arretrato. Convocato per i Mondiali, non è mai sceso in campo, ma le doti mostrare con il club austriaco hanno attirato l’interesse. Per prenderlo serviranno almeno 15 milioni di euro, niente in confronto alla valutazione di Okafor. L’attaccante svizzero è un altro reduce da Qatar 2022, pur non lasciando il segno: seguito da tempo anche dal Milan, la Juventus potrebbe farsi avanti, soprattutto nel caso in cui arrivasse l’offerta importante per Vlahovic. Occhi in Austria quindi per la Juventus con la tripla pista da 90 milioni.