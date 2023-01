Il Chelsea batte la Juve: colpo a prezzo stracciato

Il mercato dei giovani in giro per l’Europa può offrire diversi calciatori di talento pronti ad infiammare le big. C’è uno spagnolo del Real Madrid accostato alla Juventus ma nel mirino del Chelsea

Fari puntati sui giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro dei top club. In casa Real Madrid il valore non è mai stato un problema anche nelle giovanili e proprio un ragazzo della casa blanca potrebbe divenire uomo mercato per le prossime sessioni.

Occhi su Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 nato a Guadajoz, che attualmente sta completando il proprio percorso di crescita con il Real Madrid Castilla, seconda squadra del prestigioso club della capitale spagnola. Si tratta di un ragazzo di discreto talento che sta attirando le mire anche di altri club europei tra Inghilterra, Germania ed anche Italia con particolare riferimento anche alla Juventus. La situazione contrattuale fa gola, e potrebbe quindi essere un trasferimento a buon mercato utile per molte.

Calciomercato, Juventus e Lipsia monitorano Marin: al Chelsea a prezzo stracciano

Tra le varie contendenti pronte a lanciare l’assalto per il giovane Marin ce n’è una in Premier League, che peraltro nell’ultimo periodo ha già messo a referto un colpo di prestigio proprio da Madrid ma sponda Atletico.

Il riferimento in questo caso è al Chelsea di Potter, che vive peraltro una fase delicata di transizione. Secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Telegraph’ il club britannico sta prendendo in considerazione un tentativo per il difensore del Real Madrid Rafa Marin, che potrebbe essere disponibile a un prezzo stracciato quest’estate. Anche Juventus e Lipsia stanno monitorando la situazione, con i ‘Blues’ che però potrebbero lanciare l’assalto approfittando proprio di una situazione contrattuale favorevole. Intanto la società londinese dovrà pensare prima di tutto al presente con una squadra che proprio non riesce ad uscire dal momento negativo. Ieri contro il Fulham è infatti arrivata la terza sconfitta di fila e l’esordiente Joao Felix ha anche bagnato la sua prima uscita col Chelsea con un’espulsione diretta. Intanto il club pensa al mercato ed anche ai giovani con Marin nel mirino con buona pace anche di Juve e Lipsia.