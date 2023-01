Cancelo si allontana dal City, clamoroso: di nuovo in Serie A

Il Mondiale in Qatar ha cambiato le gerarchie di Guardiola: ora Cancelo sembra aver perso il posto e in Inghilterra rilanciano il possibile ritorno

Meno di un mese dalla fine del Mondiale di calcio in Qatar. Una competizione che per molti aspetti ha portato a cambiamenti importanti per diversi giocatori. Basti pensare a Cody Gakpo che in cinque partite si è guadagnato la chiamata del Liverpool, oppure Enzo Fernandez per citare l’esempio più clamoroso.

L’argentino è diventato il calciatore più in vista di tutto il Mondiale, al centro di una telenovela tra Benfica e Chelsea. E lui, alla fine, di recente in un’esultanza ha sostanzialmente confermato la sua permanenza a Lisbona. Probabile che sia una questione di tempo e che il trasferimento sia solo rimandato all’estate, ma intanto i Blues resteranno a bocca asciutta a gennaio. Poi c’è Kudus, ghanese che ha attirato parecchie attenzioni compresa quella del Milan, Goncalo Ramos, Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Yunus Musah. Però c’è anche chi, dal ritorno al Mondiale, non ha trovato più spazio. E non si tratta di un nome qualunque, perché stiamo parlando di Joao Cancelo. Il terzino del Portogallo ha giocato le prime tre partite da titolare con Fernando Santos, poi con la Svizzera agli ottavi è rimasto in panchina e col Marocco è entrato nella ripresa. Senza incidere, come i compagni. E al rientro al City non è andata diversamente.

Cancelo, quanta panchina dopo il Mondiale. Dall’Inghilterra: la Serie A ci pensa

Joao Cancelo è senza dubbio uno dei terzini più forti del mondo, probabilmente il migliore in circolazione per qualità e totalità di gioco. Un calciatore assolutamente completo, a cui è anche difficile dare una collocazione tattica.

Ma le ultime settimane sono state un po’ in calando. Una volta tornato dal Mondiale, infatti, delle sei partite giocate dal Manchester City tra Premier, FA Cup e Carabao, Cancelo è partito titolare solo in due occasioni, di cui un ko. E in due partite non è proprio entrato. E Guardiola si sta ‘innamorando’ del giovanissimo Rico Lewis, che sta facendo vedere grandi cose, con tanto di complimenti di Pep. E in Inghilterra sono arrivate già le prime indiscrezioni. Secondo ‘The Telegraph’, infatti, su Cancelo si stanno scatenando nuovamente gli interessi di parecchi club, soprattutto all’estero. Vengono citate squadre di Italia, Germania e Spagna per il portoghese che in Serie A ha già impressionato con Inter e Juve, prima dello scambio con Danilo.

Nel nostro campionato i bianconeri sono forse l’unica squadra a poter pensare a lui, avendo anche disperato bisogno di colpi sulla fascia. Tra l’altro Cancelo può agire sia a destra che a sinistra, dove infatti ha giocato la quantità maggiore di partite quest’anno. La situazione va monitorata, può diventare ancora più concreta se stare in panchina dovesse trasformarsi in un’abitudine per il classe ’94. Che però comunque costerebbe parecchio (scadenza 2027), almeno 70 milioni. Ma non avrebbe un ingaggio irraggiungibile, in quanto lontano da cifre da marziano come De Bruyne e Haaland. Sarebbe un colpo clamoroso.