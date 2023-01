Skriniar insegna, ora l’Inter vuole chiudere: incontro e doppia firma

L’Inter continua a lavorare ai rinnovi di contratto. Oltre a Milan Skriniar, Giuseppe Marotta va a caccia della firma di altri due calciatori

L’Inter non ha alcuna intenzione di arrendersi sul campo e sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, dopo il pareggio all’ultimo respiro contro il Monza, sono ripartiti a stento contro il Parma, ma vogliono fare bene contro il Verona e nel match di Supercoppa italiana contro il Milan.

La dirigenza sicuramente non porterà avanti una sessione invernale ricca, ma andrà solo alla ricerca di occasioni che possano essere interessante ed economiche, altrimenti la rosa resterà com’è. Intanto, Giuseppe Marotta si sta concentrando in maniera sempre più intensa sui rinnovi di contratto. La situazione relativa Milan Skriniar continua a non sbloccarsi con i nerazzurri che hanno messo sul piatto la cifra migliore possibile e ora si attendono una risposta definitiva da parte dello slovacco e del suo staff. Ma non è l’unico caso che potrebbe presentarsi per il club milanese. La dirigenza, in questo caso, ha tutta l’intenzione di giocare d’anticipo e blindare così alcuni dei migliori calciatori in rosa.

Da Calhanoglu e Bastoni: l’Inter ora accelera sul fronte rinnovi

I casi di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, infatti, sono già sottolineati sull’agenda della dirigenza dell’Inter.

Entrambi sono in scadenza a giugno 2024 e, quindi, c’è ancora del tempo per concludere gli accordi per il prolungamento. Allo stesso tempo, però, la società non vuole assolutamente arrivare alla prossima estate con dei big a un solo anno dal termine dei contratti e, quindi, già nelle prossime settimane potrebbe incontrare gli agenti dei due calciatori per accelerare e tentare di chiudere le trattative. I due rinnovi sarebbero fondamentali per Simone Inzaghi che è già in odore di rivoluzione in difesa durante la prossima estate e che non sa come finirà la questione Skriniar. Perché lo slovacco ora è un caso, ma ha anche insegnato che aspettare non sempre paga.