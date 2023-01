Il Barcellona dice no alla diretta rivale: assist per il colpo in Serie A

Il Barcellona si mette di traverso e cercherà in tutti i modi di evitare il trasferimento alla diretta rivale. Nuovo assist alla Serie A

Il Barcellona è sempre uno dei club più attivi sul calciomercato internazionale, spesso in entrata, perché di calciatori – nonostante i tanti problemi economici e societari – ne sono arrivati tanti in casa blaugrana, soprattutto in attacco.

E proprio in quella zona di campo c’è, invece, un calciatore che presto potrebbe lasciare il Camp Nou. Stiamo parlando di Memphis Depay, un nome molto chiacchierato negli ultimi mesi e che non ha ancora trovato la destinazione finale per il suo futuro. La scorsa estate se n’è parlato tanto in chiave Juventus, ma alla fine i bianconeri hanno optato, per ragioni tecniche ed economiche, sull’arrivo di Arkadiusz Milik. L’olandese è rimasto, in primis per sua volontà, al Barcellona: tutto rimandato ai mesi successivi, comunque, dato che il contratto dell’attaccante ex Manchester United è in scadenza a giugno 2023 e i club interessati non mancano, a Spagna e a livello internazionale. Negli ultimi giorni, è iniziata a circolare con forza la pista che lo porterebbe direttamente all’Atletico Madrid che, intanto, ha ceduto in prestito Joao Felix al Chelsea. Le cose, però, non sono in discesa per accontentare Depay e i Colchoneros.

Depay all’Atletico Madrid, il Barcellona si mette di traverso

Il Barcellona, infatti, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, è intenzionato a ostacolare a ogni costo l’addio dell’olandese a una diretta concorrente.

Quanto successo con Antoine Griezmann e Luis Suarez ha fatto scuola e i blaugrana non vogliono ripetere l’errore. Inoltre, nonostante la cessione di Joao Felix, l’Atletico Madrid potrebbe prendere il calciatore solo in prestito. C’è da dire che si sta alzando un vero braccio di ferro tra il Barcellona e il suo tesserato, perché negli scorsi giorni ai blaugrana era arrivato una ricca offerta da parte del Newcastle, ma Depay ha rifiutato il trasferimento. Nuovi club, graditi per entrambi gli schieramenti, potrebbero sbloccare la situazione e la Serie A potrebbe tornare a farsi viva per un calciatore di grande qualità e che farebbe comodo a molti.