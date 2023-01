PAGELLE E TABELLINO Roma-Genoa 1-0: Dybala il salvatore, Abraham così non va

Le pagelle e il tabellino della partita tra Roma e Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

La Roma accede ai quarti di finale di Coppa Italia con uno striminzito 1-0 contro il Genoa. Non una partita straordinaria ancora una volta dei giallorossi, nonostante la differenza di categoria, anche se qualche sprazzo di gioco e pericolosità in più si vede quest’oggi. La cosa certa è una: che la Roma è totalmente dipendente da Dybala.

L’argentino infatti entra in campo e decide subito il match. Con un’incursione palla al piede in cui slalomeggia, entra in area superando tutta la difesa di sinistro batte Martinez per il gol del decisivo 1-0. Adesso la squadra di Mourinho aspetta la vincente tra Napoli e Cremonese.

ROMA

Rui Patricio 6- Quasi mai chiamato in causa

Mancini 6.5- Fa spesso errori banali in uscita, l’irruenza lo porta a bucare qualche anticipo. Ma nel complesso non gioca male, anzi recupera diversi palloni.

Kumbulla 6.5- Sfrutta bene l’occasione concessagli da Mourinho, anticipa spesso l’avversario e comanda sui palloni alti.

Ibanez 6.5- Buona partita del centrale brasiliano, bravo a entrare in maniera dura ma pulita quando serve.

Zalewski 6- Nel primo tempo si vede di più, accelera e prova qualche cross, che non va a buon fine. Cala nella ripresa. (74′ Celik

Matic 6.5- Solita personalità nel controllare tutto a centrocampo. La palla è al sicuro tra i suoi piedi e la gestisce in maniera saggia.

Bove 6- Qualche buona accelerazione, personalità nel prendere conclusioni non semplici. Gli va dato tempo. (60′ Cristante 5.5- Entra male in partita, sbaglia diversi palloni sanguinosi).

El Shaarawy 5.5- Segue bene la manovra, dà supporto ai compagni, ma fa un po’ il compitino, senza riuscire a dare quello spunto in più che si si aspetta. (60′ Spinazzola 5.5- Ci si aspetta sempre esplosività da lui, cosa che non arriva in questa partita. Si vede poco).

Zaniolo 5- Nervosismo ingiustificato da inizio partita, pensa più a protestare che a giocare. Nel secondo tempo ha una buona chance sul sinistro ma spara alto. Qualcosa non va. (86′ Tahirovic S.V.)

Pellegrini 7- Lui è la luce della Roma, per citare Mourinho, e lo dimostra ancora una volta. Inventa assist per i compagni e colpisce una traversa. Esce per precauzione nel secondo tempo. (46′ Dybala 8- Entra lui e si accende la Roma, o meglio ci pensa da solo a dare quel lampo che cambia tutto. Gol da fenomeno per sbloccare la partita. La Roma dipende da lui).

Abraham 5- Non può continuare a sbagliare così tanto. Nel primo tempo sbaglia sull’assist di Pellegrini, nel secondo (seppur in fuorigioco) a due metri tira addosso al portiere. Così non va.

All. Mourinho 6- Qualche sprazzo di Roma si vede, squadra più propositiva con diversi pericoli creati. Certo che la dipendenza da Dybala è sempre più evidente.

GENOA

Martinez 6- Non può nulla sul gol, bravo su Abraham.

Vogliacco 5- Buona gara fino a che non entra Dybala. Come Bani resta in bambola sul gol e quando accelera l’argentino non lo vede proprio.

Bani 5.5- Non riesce a stare dietro a Dybala, in occasione del gol si fa scartare come niente. L’argentino lo mette sempre in difficoltà.

Dragusin 6- Buona partita del centrale ex Juventus, che oltre a mettere in difficoltà Abraham fa innervosire Zaniolo fermandolo spesso.

Sabelli 6.5- Corre tantissimo, in avanti è l’uomo in più e subito torna per coprire. Centometrista.

Sturaro 5.5- Diversi errori in impostazione, si vede poco la cattiveria agonistica che lo contraddistingue. (63′ Frendrup 5.5- Entra sbaglia molti palloni, forse non mentalmente nel preparato).

Badelj 5- Tanti errori nella sua partita, sia in impostazione che in marcatura. Spesso sembra non essere al passo degli altri. (63′ Strootman 6- Gestisce palla e fa da schermo davanti alla difesa. Non si vede molto).

Galdames 5.5- Non si vede molto, prova a sfruttare la velocità per recuperare palla ma in impostazione sbaglia tanto. (74′ Aramu S.V.)

Czyborra 6- Bravo spesso a bloccare le avanzate della Roma sul suo lato, ma spesso ricorre al fallo e alle maniere forti per fermare gli avversari. Probabilmente Gilardino lo toglie per evitare guai. (63′ Criscito 6- Copre bene, non accelera molto ma dietro fa il suo)

Yalcin 6- Qualche spunto nel primo tempo, ma quando la Roma sale in cattedra si vede poco, come normale.

Coda 6.5- Trascina l’attacco del Genoa, tiene palla, fa salire la difesa e sfrutta molto il fisico contro una difesa rocciosa. Ottima partita. (74′ Puskas S.V.)

All. Gilardino 5.5- Il suo Genoa è sicuramente una squadra molto organizzata in difesa, solo un fenomeno come Dybala riesce a far saltare tutto. Affronta questa Roma a testa alta e la sua buona prestazione la porta a casa nonostante l’eliminazione.

Arbitro: Feliciani 6- Buona direzione di gara

Roma-Genoa, il tabellino del match

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. All. Gilardino

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. Teramo)

Var: Luca Banti (Sez. Livorno)

Ammoniti: 34′ Bove, 58′ Zaniolo, 59′ Czyborra

Espulsi:

Marcatori: 64′ Dybala