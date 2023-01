Disastro Milan, invocano subito Ibra: sta succedendo adesso

Zlatan Ibrahimovic è atteso con grande ansia nell’ambiente Milan, ancora di più se le cose non vanno bene. Ecco cosa sta succedendo proprio in questi minuti

Il Milan si è inceppato all’improvviso e le ricadute si sono subito viste sugli obiettivi stagionali. I rossoneri, infatti, ieri sono caduti contro il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia.

I granata hanno avuto la meglio ai tempi supplementari, quando con l’uomo in più i campioni d’Italia avevano sicuramente tutti i favori del pronostico e, invece, evidentemente sbilanciati nella metà campo avversaria, sono stati presi alla sprovvista dai contropiede dei piemontesi. Un risultato che ha costretto il Milan a salutare immediatamente la competizione nazionale e a ridimensionare probabilmente gli obiettivi di questa stagione, almeno in tal senso. Molti tifosi non l’hanno presa affatto bene e da ieri sera hanno iniziato a criticare le prestazioni di diversi calciatori, dividendosi anche sull’operato di Stefano Pioli in panchina. Stamattina, però, in molti si sono concentrati sulla mentalità della squadra, invocando il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra decisivo per il Milan: la sentenza dei tifosi

Ibra è addirittura finito in tendenza nelle ultime ore. Diversi cuori rossoneri sono convinti che un fattore decisivo per la conquista dello scudetto sia stato proprio l’apporto dal punto di vista della cattiveria, nell’aiuto alla crescita dei giovani e nei miglioramenti della squadra che lo svedese è riuscito a portare con la sua esperienza.

Ieri sera uno come lui sarebbe servito non solo in attacco, ma anche per tenere le redini del gruppo. I tempi di recupero, però, non sono brevissimi dopo il brutto infortunio che l’ha tenuto ai box per mesi. Intanto, è rientrato negli scorsi giorni a Milanello, ora punta gli ottavi di finale di Champions League. Probabilmente, quindi, serviranno almeno altre 4-5 settimane per rivederlo in campo. Di seguito, intanto, vi riportiamo il pensiero dei tifosi con diversi tweet di seguito.

Il vero problema é che questo gruppo si é trovato senza i leader (Maignan-Ibra-Kjaer) che alzano il livello dell’attenzione e permettono a tutti di stare sulla corda, non dovremmo essere a fare questi discorsi dopo uno scudetto ma é cosí… — Snake 🔴 ⚫️ | Campione d’Italia | 🏆 (@Antcom84) January 12, 2023

Il problema è che Origi si è dimostrato inaffidabile. Lo scorso anno avevi Giroud e Ibra (con Rebic in estrema emergenza) Con Origi deambulante credo che tutto pensassimo di aver aggiunto un’opzione che guardava al miglioramento — Ado_s (@AdolfoSpena) January 12, 2023

Per me è uno dei primi responsabili ma ha tante attenuanti. Ad oggi non lo cambierei se non con Kloop o Guardiola. Ha bisogno di leader in rosa e di imparare dagli errori di quest’anno. È un buono e senza Ibra la squadra non sviluppa mentalità. Lui non ce l’ha di suo. — Banda Casciavít (@BandaCasciavit) January 12, 2023

Il Milan gioca sempre il suo calcio..

Il problema è che rispetto all anno scorso non abbiamo più maignan kessie romagnoli Ibra sostituiti da nessuno…. — Maurizio Ascione 2.0 (@Maurizio720) January 12, 2023

ti capisco,anche io rosico ancora,con il pareggio vs la Roma abbiamo ufficialmente perso il campionato.

Non c’è più lo stesso gruppo dell’anno scorso,manca Ibra nello spogliatoio e le sfuriate pubbliche di Tomori contro un compagno di squadra in difficoltà lo dimostrano. — Mirko 🇷🇺🧱⭐ (@NickValensi9) January 12, 2023

Ibra manca sempre — Alessandro Nizegorodcew (@Alenize82) January 12, 2023

Alessandro non trovi che in questo avvio di campionato manchi l’apporto forte di un giocatore come Ibra? Intendo apporto mentale … sullo spirito di squadra che mi sembra sia venuto a mancare … lo vedo lontano dalla squadra anche se di fatto è spesso presente a bordo campo — zanchetta roberto ❤️🖤 (@zanchettarobert) January 12, 2023

Purtroppo anche questo deriva dall’ambiente (non più eccezionale) che c’è nel Milan. Alcuni giocatori sono arrivati che c’era un disastro e hanno portato la squadra allo Scudetto. La rosa ha bisogno di altri Ibra e Giroud. — Cavaliere Rosso Nero (@Rosso3Nero) January 12, 2023

Lo scudetto l hai vinto per il carisma di Giroud,di Ibra,mista a quella dei giovani..ma se fai il mercato di quest estate a fatica arrivi quarto..Bidoni come Rebic te li porti appresso da anni e nn compri il sostituto — juninho pernanbucano (@divieto5) January 12, 2023