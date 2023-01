La Juve si conferma ‘campione’: Arthur è il bidone 2022

La Juve è ancora protagonista dell’indesiderato premio. Arthur ha vinto il ‘Calciobidone’ 2022 davanti ad Aaron Ramsey

La Juve sta cercando di risollevarsi sul campo e ci sta anche riuscendo alla grande. I bianconeri, infatti, hanno conquistato otto vittorie nelle ultime otto partite e senza subire gol.

Uno score eccezionale che ha rilanciato all’improvviso la Vecchia Signora nella corsa scudetto, alle spalle di un Napoli in fuga dopo gli ottimi risultati della prima parte dell’anno. Il big match del Maradona potrebbe significare molto nelle ambizioni dei bianconeri per questa stagione e spegnere le critiche che fin dall’inizio dell’anno hanno attanagliato la Vecchia Signora. Intanto, però, arriva un premio non proprio gradito per questa stagione e che riguarda un calciatore che attualmente non fa parte della rosa di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Arthur, arrivato a Torino nel famoso scambio con Miralem Pjanic, e che a causa dei tanti infortuni non ha mai reso secondo le aspettative.

Arthur votato come ‘Calciobidone 2022’: superato anche Ramsey

Il centrocampista brasiliano, infatti, è il vincitore del Calciobidone 2022. Si è classificato al primo posto con 1.204 voti, pari al 34,59% dei 3.481 votanti, secondo solo ad Aaron Ramsey.

Il gallese, quindi, ha seriamente corso il rischio di vincere il premio per la seconda volta, un primato che in passato si è conquistato solo Ricardo Quaresma, nel 2009 e nel 2010. Stavolta l’ex Arsenal è finito dietro l’ex compagno di squadra con 995 voti e il 28,58% in totale. Un premio che, quindi, resta in casa Juve, mentre il destino di Arthur andrà deciso presto in sede di calciomercato. Anche al Liverpool gli infortuni non gli lasciano tregua e la sua conferma con la maglia dei Reds appare sempre più difficile. I bianconeri ci penseranno tra qualche mese, mentre per ora devono fare i conti con l’indesiderato premio.