DIRETTA Coppa Italia: Fiorentina-Sampdoria 1-0 | Barak la sblocca! LIVE

In programma alle 18 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro il Sassuolo, la Fiorentina scende in campo alle 18 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra viola ospiterà all’Artemio Franchi la Sampdoria, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, ma apparsa leggermente in ripresa dopo la sosta per i Mondiali.

In palio ci sono i quarti di finale contro il Torino, che ieri sera ha eliminato il Milan nonostante l’inferiorità numerica per 50 minuti. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno, tra gli altri, degli infortunati Cabral e Saponara, autori di due degli ultimi tre gol segnati dalla squadra toscana in campionato. A riposo anche Terracciano, ferito alla gamba nel corso dell’ultima sfida di Serie A.

In casa blucerchiata, l’assenza di Manolo Gabbiadini ha messo nei guai Dejan Stankovic, che ha potuto convocare solamente due attaccanti: Lammers e Montevago. Tra infortuni e motivazioni di mercato, in tutto sono ben sette i giocatori indisponibili nella squadra ospite. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di Firenze.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Sampdoria

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Djuricic; Verre; Sabiri, Montevago. All. Stankovic