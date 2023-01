Follia Joao Felix e tracollo Chelsea: “Esonero immediato”

Chelsea sempre più in crisi, non basta neanche Joao Felix: espulso all’esordio, mette nei guai Potter

Ora si può dire: il Chelsea è in crisi. Il passaggio da Tuchel a Potter non è servito a raddrizzare la stagione dei ‘Blues’, precipitati sempre più giù in classifica

Questa sera è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko contro il Manchester City (bissato tra l’altro in maniera anche pesante in FA Cup), è arrivato quello contro il Fulham. Due a uno il punteggio finale nella partita dell’esordio di Joao Felix, schierato subito da titolare da Potter. Proprio il portoghese e l’allenatore finiscono sul banco degli imputati al termine del ko al Craven Cottage.

L’ex Atletico Madrid, arrivato in prestito per undici milioni di euro fine al termine della stagione, si è fatto espellere dopo un’ora di gioco per un bruttissimo intervento su Tete con il piede a martello. Rosso inevitabile come le critiche piovute addosso al 23enne sui social.

Chelsea ancora ko: i tifosi chiedono l’esonero di Potter

Se Joao Felix non può certo sorridere dopo il debutto con la maglia del Chelsea (in attesa di conoscere l’entità della certa squalifica), Potter si trova in grandi difficoltà. La squadra londinese è attualmente nona in Premier League e nelle ultime cinque partite ha collezionato appena quattro punti con tre sconfitte.

Una situazione allarmante per una società che tra estate e gennaio non ha certo badato a spese e per un tecnico, strappato al Brighton a stagione in corso, che non è riuscito ancora a dare la sua impronta alla squadra. Così i tifosi sono arrabbiati e, anche questa sera come in precedenza, chiedono l’esonero immediato dell’allenatore.

“Questo manager è il peggiore nella storia di questo club” scrive un tifoso dei Blues e chiede l’esonero di Potter. Come tanti altri, una pioggia di richieste di esonero per un tecnico che sembra non essere entrato nel cuore della tifoseria del Chelsea.

Ecco alcuni tweet contro Potter:

Are you enjoying watching this Chelsea team? @todd_boehly Sack potter now — Sika (@Sika_lennon) January 12, 2023

My question is that,are we not going to sack potter? — shady (@SShaddrach) January 12, 2023

sack potter! #FulChe #bringourchelseaback — bacee.szn (@thebaceegram) January 12, 2023

