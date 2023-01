CM.IT | Accordo tra club e assist alla Juve: manca l’ultimo ok

Il difensore potrebbe fare immediatamente il grande salto dalla Serie B alla A, in attesa di una risposta definitiva

Non è stato sino a questo momento un mercato ricco di colpi per il campionato italiano e difficilmente la tendenza verrà invertita nelle prossime settimane prima della chiusura. Diversi club di medio-bassa classifica, però, si stanno muovendo per rinforzare le rispettive rose pescando soprattutto dalla Serie B.

Tra queste, si registra soprattutto uno Spezia particolarmente vivace in entrata. La formazione ligure, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, starebbe per chiudere un importante acquisto per il reparto difensivo di Luca Gotti. Si tratta di Przemyslaw Wisniewski, centrale alto 195 centimetri prelevato la scorsa estate dal Venezia dal Gornik Zabrze e subito protagonista nella prima parte di stagione disputata con la squadra veneta.

Spezia e Venezia hanno già trovato un’intesa per il trasferimento del difensore polacco a titolo definitivo. Prima del via libera alle visite mediche e alla firma sul nuovo contratto, servirà la risposta del ragazzo che si sarebbe preso qualche giorno di tempo prima di annunciare la sua decisione ad entrambi i club. Nei primi giorni della prossima settimana verrà comunicata la scelta definitiva, tormentata in questo dalla proposta ricevuta dal Montpellier.

Calciomercato Juve, lo Spezia si muove in difesa: Wisniewski l’erede di Kiwior

L’ingaggio di Wisniewski da parte dello Spezia, potrebbe essere letto come un indizio su una futura cessione di Jakub Kiwior.

Sul difensore classe 2000 al secondo anno in Liguria arriveranno presto importanti offerte da parte di top club, italiani e non solo. In Serie A, ad esempio, la Juventus ha sorpassato negli ultimi mesi il Milan in termini di gradimento. All’estero, invece, rimane molto forte il Lipsia e tanta Premier League, economicamente più forte rispetto a qualsiasi altro campionato.

In tal senso, Wisniewski potrebbe essere considerato quasi come un ‘erede’ Kiwior nella difesa dello Spezia. Entrambi sono polacchi, anche se l’attuale centrale del Venezia è due anni più grande rispetto al connazionale. L’ennesima intuizione di mercato della società ligure, sempre attenta alle opportunità che offre la Serie B e pronta a chiudere l’affare nei prossimi giorni.