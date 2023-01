Messi batte ancora Ronaldo: offerta superiore dall’Arabia Saudita

Il primato di Cristiano Ronaldo potrebbe essere subito battuto e proprio dal suo rivale di sempre: offerta record per Lionel Messi

Un dualismo durato una vita e perpetrato per anni sui palcoscenici più ambiti del mondo, quelli di Real Madrid e Barcellona: una sfida culturale ancor prima che sportiva, con i due campioni più iconici del nuovo millennio. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbero ritrovarsi presto.

Il 2022 è stato un anno indimenticabile per la ‘Pulce’, che è riuscito nell’impresa più ambita: trascinare l’Argentina a vincere il Mondiale. Accolto come un eroe in patria, Messi ha potuto festeggiare a Buenos Aires insieme a tutta la sua gente, mettendo la più dolce delle chiose alla propria carriera. Tutto il contrario, invece, per CR7. L’ex Juventus non è riuscito a fare la differenza al Mondiale con il Portogallo e ha rotto con il Manchester United, arrivando a svincolarsi. Nessun grande club europeo, poi, ha deciso di puntare su di lui e così ha accettato l’offerta monstre dell’Al Nassr. L’unica gioia di Ronaldo, il primato come calciatore più pagato al mondo, potrebbe essere spazzata via proprio da Messi.

Messi supera di nuovo Ronaldo: 300 milioni a stagione dall’Al Hilal

Hanno dell’incredibile le notizie che arrivano dalla Spagna: in Arabia Saudita potrebbe esserci una nuova sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’ nella giornata di oggi, il campione del mondo avrebbe ricevuto un’offerta di 300 milioni a stagione da parte dell’Al Hilal, i grandi rivali dell’Al Nassr di CR7. Qualora Messi dovesse accettare la maxi offerta saudita supererebbe nuovamente il portoghese, anche come giocatore più pagato del mondo.

È importante ricordare che il capitano dell’Argentina ha rapporti economici importanti con l’Arabia Saudita da diversi anni, essendo attualmente ambasciatore del turismo saudita. Dopo tanti derby di Spagna, Messi e Ronaldo potrebbero sfidarsi così nel ‘Clasico’ saudita: il derby tra Al Hilal e Al Nassr. Prima, però, l’argentino continuerà a giocare con il Paris Saint-Germain e punterà ad un altro trofeo che potrebbe aumentarne ancora di più lo status di ‘Greatest of all time’: la vittoria della Champions League con i parigini. Dopo, potrebbe decidere di volare anche lui in Arabia Saudita.