Milinkovic-Rabiot, intrigo bianconero in Premier League

Intrigo in Premier League per la Juventus: tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera. Cosa succede

Rabiot e Milinkovic-Savic sono i due nomi che scaldano il calciomercato della Juventus tra gennaio e il prossimo giugno. Il primo, e più urgente, per la nota questione rinnovo e la scadenza del contratto fissata a fine stagione.

L’intenzione del club bianconero e di Massimiliano Allegri è quella di blindare il centrocampista francese, ma a frenare la trattativa sono le elevate richieste d’ingaggio da parte dell’ex PSG. In ogni caso, l’allenatore spinge per il suo prolungamento e la Juve sarebbe pronta a fare uno sforzo per convincere il giocatore. Parallelamente, il sogno sul mercato resta Sergej Milinkovic-Savic. Due piste che sono inevitabilmente legate l’una all’altra per la società bianconera, che con ogni probabilità dovrà presto scegliere su chi fare un importante sforzo economico. In altre parole, uno esclude l’altro e l’assist potrebbe arrivare dalla Premier League. Come circolato nelle ultime ore, infatti, il Newcastle sarebbe pronto a dare l’assalto al centrocampista serbo della Lazio con una super offerta al club biancoceleste e al giocatore. Anche gli inglesi dovranno prima convincere il presidente Lotito: “Appena rientrerò riprenderò i discorsi per il rinnovo. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato”. La posizione della Lazio non cambia: Milinkovic non è in vendita, la dirigenza lavora al rinnovo oltre il 2024 e per strapparlo ai biancocelesti servirà un’offerta irrinunciabile da oltre 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, intrigo Milinkovic-Rabiot: le ultime

Ma non solo il Newcastle. Come noto, infatti, anche il Chelsea è sulle tracce del serbo e potrebbe tornare alla carica reinvestendo parte del tesoretto che aveva stanziato per Enzo Fernandez in caso di fumata nera col Benfica.

Da Milinkovic a Rabiot: il Chelsea è segnalato anche sul francese e in caso di arrivo del centrocampista della Lazio abbandonerebbe la pista che porta all’ex PSG, spianando così la strada alla Juventus sul fronte rinnovo. Occhi puntati, dunque, anche sull’intrigo in Premier League in casa bianconera.