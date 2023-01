Rivoluzione in panchina: vogliono chiudere subito con Luis Enrique

Luis Enrique è molto chiacchierato per diverse panchine di livello internazionale. Ora vogliono chiudere per l’allenatore ex Barcellona

Luis Enrique si è conquistato a suon di idee e, per lunghi tratti, anche risultati la stima di diversi club e federazioni a livello internazionale.

Nelle ultime settimane, se ne parla tanto, perché in molti potrebbero avviare delle vere e proprie rivoluzioni e soprattutto perché lo cercano in maniera convinta, pronti ad avviare un nuovo progetto tecnico che abbia come marchi il gioco e la qualità tecnica, pezzi forti delle sue gestioni. La sua situazione si svolge in parallelo a quella del Brasile. Dopo il fallimento – perché così può essere considerato – in Qatar e l’addio già in programma di Tite, i verdeoro sono a caccia di una nuova tecnica che valorizzi i giovani e dia slancio a un nuovo periodo di vittorie, che ora mancano da un po’. Il presidente della Confederaçao, Ednaldo Rodrigues, tornerà operativo questo giovedì dopo aver goduto di alcuni giorni di vacanza. Tra le questioni urgenti da risolvere c’è proprio la scelta del nuovo allenatore, che avrà già i primi impegni Fifa a marzo. Ora il tempo stringe, ma le idee sono chiare.

Luis Enrique in pole per la panchina del Brasile: come stanno le cose

Per la panchina del Brasile, uno dei candidati principali era Pep Guardiola, ma non si libererà dal Manchester City.

Stesso discorso vale per Carlo Ancelotti e José Mourinho. Il primo lascerà il Real Madrid solo se dovesse essere esonerato, mentre il portoghese ha già rifiutato la soluzione per continuare il suo percorso alla Roma. Secondo quanto riporta ‘Sport’, la candidatura di Luis Enrique resta quella in pole position con la chiara intenzione di avviare un progetto con un tecnico straniero. Inoltre, lo spagnolo piace per l’abilità di lavorare con i giovani. Una doccia fredda per la Juventus, a cui l’ex Barcellona è stato accostato in diverse occasioni. Ora, però, è tempo di un balzo nel futuro e Luis Enrique si avvicina sempre di più al Brasile, che ha tutta l’intenzione di chiudere in tempi piuttosto brevi.