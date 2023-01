Calciomercato, Juventus rifiutata: ecco dove giocherà

Niente da fare per la Juventus, l’affare si fa sempre più complicato: l’intenzione del giocatore è quella di restare in Premier League

Una carriera costruita quasi unicamente in un solo club. Ora però sembra essere venuto il momento, per una seconda volta, di lasciare nuovamente la squadra.

Se però la prima volta il Crystal Palace aveva ricavato dalla sua cessione al Manchester United 12 milioni di euro, ora le ‘Eagles’ sembrano destinate a perdere a zero Wilfired Zaha. L’attaccante ivoriano, classe 1992, vedrà scadere il proprio contratto con il club di Londra a fine giugno e il rinnovo appare piuttosto lontano. Zaha, che ha costruito la sua carriera al Palace vista la sfortunata parentesi al Manchester United e l’esperienza in prestito al Cardiff City, ora sembra però intenzionato a lasciare Londra.

Zaha rifiuta la Juve, l’ivoriano vuole restare in Premier

Per lui si è parlato anche di Italia. Di un interesse da parte di Inter e Milan, ma anche della Juventus.

I corteggiamenti nei confronti del giocatore ivoriano non mancano, ma i club italiani devono stare fortemente attenti alle società di Premier League. Accaparrarsi un giocatore come Zaha a zero fa gola a diversi club. L’attaccante starebbe guardandosi attorno con attenzione: per lui potrebbe essere l’ultimo grande contratto della carriera. E l’ipotesi di restare in Inghilterra sarebbe quella più gradita per il calciatore. Come riferito da ‘The Athletic’, la Juventus si sarebbe mossa in maniera molto seria per arrivare all’ivoriano, ma il giocatore avrebbe rifiutato la proposta bianconera, con l’obiettivo proprio di restare in Premier.

Per Zaha si è parlato oltre che di una nuova avventura al Manchester United anche di un possibile approdo all’Arsenal. Il sogno del giocatore sarebbe infatti quello di restare in Premier League e firmare un contratto con un club più prestigioso del Palace: una squadra che possa competere per il titolo o, quantomeno, lottare per un posto in Europa. Da Oltremanica però sottolineano come l’ipotesi di rinnovo non si affatto da accantonare. Certo, se questi dovessero essere davvero i piani del calciatore, sembra molto difficile poterlo vedere in Italia in un prossimo futuro.