Derby di fuoco per l’esterno, ma arriva il no: Milan e Inter rinviano il colpo a zero

Dall’Inghilterra le indiscrezioni su uno degli esterni migliori della Premier in scadenza di contratto: su di lui entrambe le milanesi

Il mercato di gennaio ha fatto già registrare qualche colpo importante, soprattutto in Premier League, e altri potrebbero ancora arrivare. Cody Gakpo è sbarcato a Liverpool dopo che il Manchester United lo aveva seguito. Il Chelsea invece si è rinforzato in difesa con Benoit Badiashile dal Monaco.

In Serie A è ancora tutto fermo, legato più che altro ai rinnovi e proiettato all’estate prossima. Anche se diverse società avrebbero bisogno di rinforzi in vari reparti. A cominciare dal Milan, alle prese con parecchi infortuni e lacune varie. In difesa qualcosa servirebbe, sulle fasce ma non solo, così come a centrocampo manca gente con le caratteristiche di Tonali e Bennacer. E ovviamente in attacco, visti i continui stop di Origi e Messias oltre a un deludente De Ketelaere. A gennaio sarà complicato agire, ma Maldini e Massara i radar li tengono più che accesi. Come l’Inter, che mira da tempo a Marcus Thuram, su cui però ci sono parecchie squadre dal Bayern allo United e il Newcastle. In Premier le due milanesi osservano però un altro nome di prestigio per l’attacco.

Calciomercato Inter e Milan, Zaha non va via a gennaio: può arrivare a zero

Il profilo è quello di Wilfried Zaha, stella del Crystal Palace che da anni fa stropicciare gli occhi a Selhurst Park. E da parecchie stagioni si parla di un suo addio, per ritentare la fortuna dopo la deludente e brevissima avventura al Manchester United una decina di anni fa.

Ora il suo contratto è in scadenza, nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile divorzio già a gennaio. Ebbene, secondo ‘The Athletic’, Zaha non avrebbe intenzione di lasciare il Crystal Palace nel bel mezzo della stagione. Anche considerando una classifica non disperata, ma neanche così al riparo da brutte sorprese. Arsenal, Liverpool e Chelsea sono i tre club inglesi che seguono l’ivoriano da diverso tempo e che restano interessate al giocatore.

Arteta è un suo grande estimatore, i Blues lo cercavano già in estate e continuano a farlo mentre il Reds intanto hanno preso Gakpo. Zaha non vuole lasciare il Palace in questo momento, ma con ogni probabilità lo farà a luglio. E in Inghilterra, oltre alle big di casa, parlano ancora di interessamenti esteri. Su Zaha ci sarebbe il PSG, ma anche Inter e Milan. Inserirlo nello scacchiere nerazzurro sarebbe un po’ più complicato, anche se il classe ’92 ha giocato molto spesso anche da punta centrale. Ma il suo ruolo è l’esterno, può farlo sia a destra che a sinistra, farebbe perfettamente al caso del Milan. Soprattutto se dovesse andare via Leao. Andrà via a parametro zero, per la Serie A è l’unico modo di provare a battagliare con la Premier. Niente addio a gennaio, il derby milanese è rinviato all’estate.