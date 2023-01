“Simeone all’Inter impossibile”: c’è un altro nome per il post Inzaghi

Simeone è pronto a lasciare l’Atletico Madrid ma il suo futuro non sarà all’Inter: c’è un altro allenatore per i nerazzurri

La vittoria contro il Parma in coppa Italia non ha cancellato i dubbi sull’Inter. La formazione nerazzurra, vittoriosa nel big match del 4 gennaio contro il Napoli, ha faticato però nelle successive gare.

Pari e polemiche contro il Monza, qualificazione soltanto ai supplementari in coppa Italia: per Simone Inzaghi il lavoro da fare è ancor tanto e non è detto che sia sufficiente per far sì che la formazione nerazzurra possa portare a casa un trofeo. La stagione entrerà ora nella fase più calda: tra poco più di un mese ci sarà il ritorno delle coppe europee e la sfida contro il Porto. Proprio dai prossimi appuntamenti dipenderà molto del futuro di Simone Inzaghi: facile pensare ad una sua conferma in caso di rimonta in campionato e di traguardi importanti in Champions, meno se almeno una di queste due condizioni non dovesse verificarsi.

Negli ultimi giorni si è molto parlato dell’addio di Simeone all’Atletico e non è un segreto che il Cholo è un ‘sogno’ dell’Inter per la panchina. Un sogno destinato a restare tale almeno per il momento.

Calciomercato Inter, Galetti: “Simeone impossibile”

A parlare proprio di Simeone è Rudy Galetti, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play: “Attualmente è impossibile vedere Simeone all’Inter. Non deciderebbe mai di tagliarsi lo stipendio e non accetterebbe l’offerta massima nerazzurra”.

Niente Simeone ma un altro nome per l’eventuale post Inzaghi: “E’ più probabile un Conceicao, qualora l’Inter decidesse di cambiare la guida tecnica”. Restando in tema Inter, c’è la questione del rinnovo di Skriniar che tiene banco. Nonostante i messaggi arrivati dai tifosi con striscioni e cori nelle ultime due partite, la permanenza dello slovacco non è semplice: “Su Skriniar la situazione è complicata la situazione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Ora c’è una melina, non per il Psg, ma per il Tottenham: sappiamo che Conte lo conosce bene”.