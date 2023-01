CM.IT | Inter in secondo piano: due big italiane su Bayindir

Accostato al calciomercato Inter, Altay Bayindir potrebbe sbarcare in Italia ma non alla corte di Inzaghi. Due club di Serie A sulle sue tracce

Non solo Milan Skriniar. Senza contare i giocatori in prestito, attualmente ci sono otto elementi della rosa dell’Inter che vanno in scadenza di contratto a giugno. Per qualcuno come Darmian il rinnovo sembra vicino, per altri invece si valuta la possibilità di un addio a fine stagione.

Tra i calciatori a rischio c’è anche il capitano Samir Handanovic. Il 38enne portiere sloveno ha ormai perso i galloni di titolare a vantaggio di Onana e sebbene resti uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro, potrebbe preferire un’ultima avventura da protagonista altrove. Per rimpiazzarlo l’Inter valuta diverse opzioni, specie tra i futuri svincolati, tra cui nelle scorse settimane era emersa la candidatura di Altay Bayindir. Si tratta di un estremo difensore turco classe 1998 che milita attualmente in patria con il Fenerbahce, con cui ha un contratto in scadenza a giugno. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Istanbul sta cercando in ogni modo di convincerlo a rinnovare, ma il ragazzo si sente pronto a fare un’esperienza all’estero in uno dei top cinque campionati d’Europa.

Calciomercato Roma, Bayindir dipende anche da Mourinho

La sconfitta nel derby contro il Galatasaray, la terza nelle ultime cinque giornate, ha relegato il Fenerbahce a 4 punti dal primo posto, unico valido per i preliminari di Champions League. Un motivo in più per Bayindir per prendere tempo e valutare altre opzioni. Tuttavia, non sarebbe troppo convinto della pista Inter perché non vuole fare il secondo come in Nazionale. Vuole una squadra importante che punti su di lui come primo portiere e in Serie A, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono due opzioni: una porta alla Roma, dove Rui Patricio dovrebbe restare ancora un anno per onorare il contratto con il ruolo di ‘chioccia’ oppure essere ceduto qualora Mourinho non restasse nella Capitale. I giallorossi seguono gli italiani Vicario e Carnesecchi per quel ruolo, ma la dirigenza stima anche il turco. L’altra porta alla Fiorentina, che non riscatterà Gollini dall’Atalanta, e cerca un portiere di prospettiva da affiancare al quasi 33enne Terracciano. Entrambe, però, dovranno fare i conti con la folta concorrenza di club francesi, inglesi e tedeschi.