Calciomercato Inter, chiede la cessione: il motivo è Inzaghi

Una pedina di proprietà dell’Inter targata Inzaghi potrebbe arrivare a chiedere la cessione al club milanese: c’entra il tecnico nerazzurro

A dir poco sorprendente quanto accaduto in quel di San Siro martedì sera. L’Inter, campione in carica della Coppa Italia, è riuscita a superare con grande fatica l’ostacolo Parma. Gli emiliani militano nel campionato di Serie B e ovviamente la differenza di livello in campo era alquanto ampia.

Nonostante ciò, i nerazzurri hanno rischiato seriamente di abbandonare subito la competizione. Tant’è che a passare in vantaggio – al 38esimo della prima frazione di gioco – sono stati proprio i ‘Ducali’ con la rete a firma Stanko Juric. Un vero e proprio bolide partito da una posizione non troppo distante dal limite dell’area di rigore, che non ha lasciato scampo ad Onana. Nel finale di gara, però, la ‘Benemata’ si è riscattata dopo una partita anonima, agguantando il pareggio grazie al fresco campione del mondo Lautaro Martinez.

Nei tempi supplementari, poi, ci ha pensato Francesco Acerbi a chiudere definitivamente i conti e regalare ai milanesi il pass per i quarti di finale, dove incontreranno una tra Atalanta e Spezia. Mister Simone Inzaghi, stavolta, ha concesso una chances dal primo minuto a Kristjan Asllani, finora impiegato poco e niente dal tecnico piacentino. Nel corso della gara, l’albanese ex Empoli si è messo in mostra rendendosi protagonista in positivo di alcune buone giocate da evidenziare. Insomma, il talento c’è eccome e probabilmente meriterebbe più spazio e fiducia.

Calciomercato Inter, Asllani resta se Inzaghi va via

Non a caso, come riferisce ‘InterLive.it’, il classe 2002 (compirà 21 anni il prossimo 9 marzo) potrebbe perfino arrivare a chiedere la cessione alla società lombarda, nel caso in cui Inzaghi restasse al proprio posto.

Dunque, la permanenza o meno dell’ex Lazio sulla panchina nerazzurra pare sia decisiva in ottica futuro Asllani. Il centrocampista è in prestito con obbligo di riscatto, che si attiverà al primo punto conquistato in Serie A dall’Inter a partire dal 2 febbraio 2023 in poi. Ma la ‘Beneamata’ intende ancora puntare sull’albanese, motivo per cui sarebbe disposta a prendere in considerazione una partenza in prestito. Staremo a vedere come evolverà questa situazione.