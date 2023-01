Pirlo sconfitto dall’altro ex Juve: in panchina arriva lui

Andrea Pirlo potrebbe presto cambiare collocazione nel prossimo futuro. Si è candidato alla panchina, ma un altro ex Juve potrebbe avere la meglio

Il calciomercato spesso è fatto di intrecci strani e improvvisi, come se il passato giocasse a dama con il futuro e amasse creare degli incroci a tratti impossibili.

In questo caso, c’è poco di impossibile o irreale, ma c’è sicuramente una panchina del Belgio che è ancora senza una nuova guida tecnica. I diavoli rossi sono usciti dal Mondiale in Qatar con le ossa rotte e con quella sensazione che un ciclo pazzesco sia finito e ora tocchi lanciarne uno nuovo. Tanti campioni, bandiere assolute non riescono più a rendere come un tempo e bisognerà aspettare i tanti giovani che bussano alle porte del successo per poi avere in dividenti sul conto e sul campo. In questo scenario, vuole inserirsi Andrea Pirlo. Le cose per l’ex Juve non vanno benissimo al Karagumruk. Sta cercando di proporre un calcio di qualità e offensivo, ma ha il secondo miglior attacco e la seconda peggior difesa, segno che ancora qualcosa non funziona dal punto di vista tattico. Anche perché la classifica non è delle migliori. Allora una nuova opportunità potrebbe essere ideale per lanciare la carriera di allenatore di Pirlo e potrebbe stavolta essere una selezione nazionale.

Pirlo non vede il Belgio: in pole c’è Henry

Pirlo, infatti, si è già candidato come prossimo Ct del Belgio, in sostituzione di Roberto Martinez, ma un altro profilo resta la principale opzione per i diavoli rossi.

Stiamo parlando di Thierry Henry, altra conoscenza del calcio italiano per il Como e soprattutto per i trascorsi alla Juve da calciatore. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, resta lui in pole per sedere sulla panchina della Nazionale europea, in un ambiente che conosce decisamente bene. Ci sarebbe anche una terza opzione: Hervé Renard. Si tratta dell’allenatore dell’Arabia Saudita che ha ben figurato nel percorso in Qatar, battendo all’esordio l’Argentina campione del mondo. Anche in questo caso, però, parte dalle retrovie. Henry in primo piano, Pirlo e Renard più staccati: il Belgio ha bisogno di un nuovo condottiero e potrebbe decidere di giocare ancora in casa.