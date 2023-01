Serie A, scelto l’arbitro di Juve-Napoli: ecco tutte le designazioni

I direttori di gara della diciottesima giornata del massimo campionato italiano: Fabbri per Inter-Verona

Il turno di Coppa Italia non si è ancora concluso. Tra stasera e domani si giocheranno tre partite: alle 21.00 toccherà al Milan ospitare il Torino, poi giovedì sarà la volta di Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa.

La testa per molte squadre, però, è già al campionato: Napoli e Juventus venerdì si affronteranno al Maradona per una sfida che profuma di Scudetto. Proprio in questi istanti è stato reso noto l’arbitro che dirigerà l’incontro: la partita è stata affidata a Doveri. Costanzo e Passeri saranno gli assistenti e Chiffi il quarto uomo. VAR e AVAR saranno Mariani e Piccinini.

Lecce-Milan, invece, sarà arbitrata da Orsato; per Inter-Verona scelto Fabbri; Pairetto per Sassuolo-Lazio e Giua per Roma-Fiorentina.

Serie A, gli arbitri della penultima giornata

Ecco le designazioni arbitrali della diciottesima giornata di Serie A

NAPOLI – JUVENTUS Venerdì 13/01 h. 20.45

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: PICCININI

CREMONESE – MONZA Sabato 14/01 h. 15.00

MASSA

GALETTO – VIGILE

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: RAPUANO

LECCE – MILAN Sabato 14/01 h. 18.00

ORSATO

PAGLIARDINI – ROSSI M.

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

INTER – H. VERONA Sabato 14/01 h. 20.45

FABBRI

VALERIANI – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SASSUOLO – LAZIO h. 12.30

PAIRETTO

MONDIN – LOMBARDO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GUIDA

AVAR: RAPUANO

TORINO – SPEZIA h. 15.00

GHERSINI

TEGONI – CIPRIANI

IV: PRONTERA

VAR: DI BELLO

AVAR: DI MARTINO

UDINESE – BOLOGNA h. 15.00

VOLPI

MELI – PERETTI

IV: FELICIANI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURMEAU

ATALANTA – SALERNITANA h. 18.00

AURELIANO

ZINGARELLI – GARZELLI

IV: PATERNA

VAR: DIONISI

AVAR: MUTO

ROMA – FIORENTINA h. 20.45

GIUA

BINDONI – PRENNA

IV: MARESCA

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – SAMPDORIA Lunedì 16/01 h. 20.45

SANTORO

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA